Киянка утримувала у своїй квартирі лисицю та вовка, який покусав її, - поліція
Сьогодні, 14:16
У Києві 55-річна жінка утримувала у своїй квартирі лисицю та вовка, який покусав її. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.
Про це повідомила поліція Києва.
Напередодні зоозахисники «Центру порятунку диких тварин» розповіли про жінку, яка тривалий час утримувала у своїй квартирі вовка.
Днями він напав на неї, розірвавши руку та покусавши за стегно. Зоозахисники вважають, що така поведінка була спричинена тим, що дика тварина жила в непридатних для неї умовах.
Після того як в інтернеті поширилось відео, де вовка вилучають з оселі, поліціянти розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. А під час подальших слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили з квартири киянки також труп лисиці.
За даними поліції, обох хижаків жінка придбала онлайн та утримувала в непридатних умовах. За цим фактом триває досудове розслідування. Крім того, правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо розв’язання питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила поліція Києва.
Напередодні зоозахисники «Центру порятунку диких тварин» розповіли про жінку, яка тривалий час утримувала у своїй квартирі вовка.
Днями він напав на неї, розірвавши руку та покусавши за стегно. Зоозахисники вважають, що така поведінка була спричинена тим, що дика тварина жила в непридатних для неї умовах.
Після того як в інтернеті поширилось відео, де вовка вилучають з оселі, поліціянти розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. А під час подальших слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили з квартири киянки також труп лисиці.
За даними поліції, обох хижаків жінка придбала онлайн та утримувала в непридатних умовах. За цим фактом триває досудове розслідування. Крім того, правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо розв’язання питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відчуття справжнього різдвяного дива: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 26 – 28 грудня
Сьогодні, 15:05
У Луцьку попрощалися з 21-річним Героєм Михайлом Трофимуком
Сьогодні, 14:40
Киянка утримувала у своїй квартирі лисицю та вовка, який покусав її, - поліція
Сьогодні, 14:16
Волинянин отримав 15 років тюрми за передачу спецслужбам Білорусі даних про фортифікації
Сьогодні, 13:55
Рівненська, Тернопільська і Хмельницька області були майже повністю знеструмлені, - Міненерго
Сьогодні, 13:08