Киянка утримувала у своїй квартирі лисицю та вовка, який покусав її, - поліція

У Києві 55-річна жінка утримувала у своїй квартирі лисицю та вовка, який покусав її. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.Про це повідомила поліція Києва.Напередодні зоозахисники «Центру порятунку диких тварин» розповіли про жінку, яка тривалий час утримувала у своїй квартирі вовка.Днями він напав на неї, розірвавши руку та покусавши за стегно. Зоозахисники вважають, що така поведінка була спричинена тим, що дика тварина жила в непридатних для неї умовах.Після того як в інтернеті поширилось відео, де вовка вилучають з оселі, поліціянти розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. А під час подальших слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили з квартири киянки також труп лисиці.За даними поліції, обох хижаків жінка придбала онлайн та утримувала в непридатних умовах. За цим фактом триває досудове розслідування. Крім того, правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо розв’язання питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі.