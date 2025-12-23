Рівненська, Тернопільська і Хмельницька області були майже повністю знеструмлені, - Міненерго

Артема Некрасова.



Про це пише Міненерго, повідомляє



Також у зв'язку з обстрілами є знеструмлення в Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Відновлення розпочнуть коли дозволить безпека.



"Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему – на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключення. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Час застосування знеструмлень за вашою адресою – ви можете дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – повідомили в Міненерго.



В Одеській області триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів. Знеструмлена значна кількість мешканців.



З ночі Росія била по українцях дронами та ракетами. Постраждали 13 областей. Ворог застосував понад 600 БпЛА і десятки ракет.

Загинули люди в Житомирській, Київській, Хмельницькій областях. У Києві є поранені.



У Рівненській області без світла – не менше 300 000 споживачів. Приблизно за кілька годин енергетики відновили постачання всім цим споживачам.

