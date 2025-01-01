Як акторка театру з Чернівців перетворює екскурсії на подорож у минуле

У Чернівцях екскурсії містом можуть бути не лише пізнавальними, а й справжніми театральними виставами. Місцева акторка Любов Шилюк виходить на вулиці в історичному вбранні і розповідає про минуле міста так, що гості забувають про час.

Про незвичайний проєкт на Буковині розповідає чернівецьке видання BUK Media.

Вишита спідниця, барвиста хустка, плетений кошик - образ, який ніби зійшов зі старих листівок австро-угорських часів. Любов Шилюк - акторка Народного драматичного театру імені Г. Агєєва та заступниця директора Буковинського центру культури і мистецтва. Вона бере участь в авторському проєкті Ярослава Адамчука "Пригода по-чернівецьки", де минуле міста оживає через театральні образи.

Це не сухі факти з путівників і не монотонна розповідь про дати. Це живі історії, які трапилися на цих вулицях з реальними людьми.

На різних локаціях міста Любов розповідає різні історії. Одна з них - про Юрія Федьковича, великого буковинського поета. Але не таку, яку знають усі зі шкільної програми, а про родину Федьковичів з Путили, про те, яким бунтарем був молодий Юрій, як підпалив кантору землевпорядника на знак протесту, як служив у війську і втратив кохану, як готував буквар для дітей і був редактором газети.

Друга історія - зовсім інша, побутова і кумедна. Про двох торговок з базару, одна з яких ішла додому з виторгом, побачила дикого зайця, кинулася за ним і втратила гроші. Мудрість проста: не радій надто знахідці і не горюй надто втраті, життя таке - все минає.

Саме через такі прості історії Любов передає глибокі речі так, як це робили наші прабабусі - з усмішкою, місцевим діалектом, тією інтонацією, яку не записати в жодну книгу.

Наприкінці розповіді акторка пригощає слухачів печивом - традиція гостинності, яка живе в Чернівцях віками. Гості міста в захопленні не тільки від образу, продуманого до деталей, а й від того, як Любов володіє місцевим діалектом з характерними словечками та інтонаціями.

"Пригода по-чернівецьки" - це авторський проєкт Ярослава Адамчука, індивідуальні та групові екскурсії, які поєднують відомі пам'ятки з місцевими легендами та цікавими фактами. Це не класична екскурсія, де гід показує будівлі і зачитує текст. Це театралізована розповідь, де на різних локаціях з'являються персонажі у старовинному вбранні, а історія стає живою та відчутною.

"Важливо знати історію рідного міста, цікавитися його визначними місцями, навіть маловідомими. Маємо мету знайомити з історією гостей міста. Але і самі чернівчани часто дізнаються щось нове", - каже Любов.

Проєкт зберігає пам'ять міста через живу розповідь, через театр, через образи та емоції. Бо історія - це не тільки дати і факти, це люди, їхні долі, їхні історії.


