Підтвердили загибель Героя з Волині, який 2 роки вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:43
Чорна звістка з фронту сколихнула Шацьку громаду. У боях за волю і незалежність нашої держави загинув військовослужбовець із села Світязь (урочище Гушове) Олександр Сахарук.
Про це у фейсбуці повідомила Шацька громада.
Сахарук Олександр Юрійович (27.01.1992 року народження) був мобілізований на військову службу 1 червня 2023 року. У званні солдата боронив від ворога нашу державу в складі військової частини А4667.
Із 2 січня 2024 року його вважали зниклим безвісти. Як зʼясувалося згодом, саме цього дня він прийняв свій останній бій на Донеччині. Тіло полеглого ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.
У загиблого воїна залишився брат.
«Війна забирає найкращих, тих, хто став стіною проти темряви. Він боровся за мирне небо над нами, віддавши за це власне майбутнє. Його незламний дух і вірність Україні назавжди залишаться світлим спомином у серцях кожного, хто знав Олександра Сахарука. Щиро співчуваємо родині, близьким, друзям і побратимам загиблого воїна. Вічна пам’ять, честь і слава Герою», - зазначили у громаді.
Про день прибуття місії «на щиті» повідомлять додатково.
