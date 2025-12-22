За тиждень з Польщі видворили понад два десятки українців





Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, пише



За даними відомства, добровільно країну найчастіше залишали громадяни Білорусі — 27 осіб, Молдови — 21 особа та Грузії — 19 осіб.



Водночас у примусовому порядку з Польщі видворили найбільше громадян України — 24 особи. Також серед примусово видворених були 16 громадян Грузії і п’ятеро громадян Колумбії.



У польські прикордонслужбі зазначили, що серед іноземців, які залишили територію Польщі, були особи зі судимостями за крадіжки, зберігання наркотичних або психотропних речовин, напади та побиття з тяжкими тілесними ушкодженнями, керування транспортними засобами без відповідних прав, а також люди, причетні до організації незаконного перетину кордону.

