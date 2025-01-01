Зупинилося серце Героя Олександра Оніщука з Волині

Сьогодні, 23 грудня

Торчинська громада на Волині знову у жалобі: перестало битися серце Захисника, військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.Житель села Буяни Оніщук Олександр Іванович (04.03.1971 р. н.) був призваний до лав Збройних Сил України 16 червня 2024 року, проходив службу у військовій частині А 4647, сержант, командир транспортного відділення 5 зенітної ракетно-артилерійської батареї 2 зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.Захищав Україну на Сумщині, а також у Курській області російської федерації.«На жаль, серце воїна не витримало… Воно перестало битися через хворобу та надмірні стреси, пережиті на війні. Ще один Захисник відійшов у вічність, залишивши по собі біль, сльози та невимовну втрату для родини, близьких і всієї громади», - йдеться у повідомленні.• Виїзд траурного кортежу з м. Луцьк — орієнтовно о 16:00• Прибуття кортежу в с. Буяни — орієнтовно о 17:00• Прощання з Героєм — о 10:00 біля рідної хати в селі Буяни• Далі траурний кортеж вирушить до місцевого храму, де відбудеться відспівування• Поховання — на кладовищі села Буяни«Закликаємо жителів громади вийти та гідно зустріти і провести в останню дорогу нашого Захисника, віддавши шану його подвигу. Вічна пам’ять і слава Герою. Щирі співчуття родині, близьким та побратимам. Герої не вмирають…» - зазначили у громаді.