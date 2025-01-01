Зупинилося серце Героя Олександра Оніщука з Волині
Сьогодні, 11:41
Торчинська громада на Волині знову у жалобі: перестало битися серце Захисника, військовослужбовця Олександра Оніщука.
Про це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.
Житель села Буяни Оніщук Олександр Іванович (04.03.1971 р. н.) був призваний до лав Збройних Сил України 16 червня 2024 року, проходив службу у військовій частині А 4647, сержант, командир транспортного відділення 5 зенітної ракетно-артилерійської батареї 2 зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
Захищав Україну на Сумщині, а також у Курській області російської федерації.
«На жаль, серце воїна не витримало… Воно перестало битися через хворобу та надмірні стреси, пережиті на війні. Ще один Захисник відійшов у вічність, залишивши по собі біль, сльози та невимовну втрату для родини, близьких і всієї громади», - йдеться у повідомленні.
Інформація про зустріч та поховання Героя:
Сьогодні, 23 грудня
• Виїзд траурного кортежу з м. Луцьк — орієнтовно о 16:00
• Прибуття кортежу в с. Буяни — орієнтовно о 17:00
Завтра, 24 грудня
• Прощання з Героєм — о 10:00 біля рідної хати в селі Буяни
• Далі траурний кортеж вирушить до місцевого храму, де відбудеться відспівування
• Поховання — на кладовищі села Буяни
«Закликаємо жителів громади вийти та гідно зустріти і провести в останню дорогу нашого Захисника, віддавши шану його подвигу. Вічна пам’ять і слава Герою. Щирі співчуття родині, близьким та побратимам. Герої не вмирають…» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Торчинська громада.
Житель села Буяни Оніщук Олександр Іванович (04.03.1971 р. н.) був призваний до лав Збройних Сил України 16 червня 2024 року, проходив службу у військовій частині А 4647, сержант, командир транспортного відділення 5 зенітної ракетно-артилерійської батареї 2 зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
Захищав Україну на Сумщині, а також у Курській області російської федерації.
«На жаль, серце воїна не витримало… Воно перестало битися через хворобу та надмірні стреси, пережиті на війні. Ще один Захисник відійшов у вічність, залишивши по собі біль, сльози та невимовну втрату для родини, близьких і всієї громади», - йдеться у повідомленні.
Інформація про зустріч та поховання Героя:
Сьогодні, 23 грудня
• Виїзд траурного кортежу з м. Луцьк — орієнтовно о 16:00
• Прибуття кортежу в с. Буяни — орієнтовно о 17:00
Завтра, 24 грудня
• Прощання з Героєм — о 10:00 біля рідної хати в селі Буяни
• Далі траурний кортеж вирушить до місцевого храму, де відбудеться відспівування
• Поховання — на кладовищі села Буяни
«Закликаємо жителів громади вийти та гідно зустріти і провести в останню дорогу нашого Захисника, віддавши шану його подвигу. Вічна пам’ять і слава Герою. Щирі співчуття родині, близьким та побратимам. Герої не вмирають…» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зупинилося серце Героя Олександра Оніщука з Волині
Сьогодні, 11:41
Правоохоронці затримали 8 організаторів схем для ухилянтів
Сьогодні, 11:24
Вода в Луцьку може то з’являтися, то зникати, - водоканал
Сьогодні, 10:50