На Волині 18-річний водій врізався в дерево: також травмувався 16-річний пасажир
Поліція встановлює обставини ДТП в Луцькому районі: постраждали водій та пасажир.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

22 грудня близько 15 години у с. Личани сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля.

Водій Daewoo, 18-річний житель села Посників Дубенського району, рухаючись у напрямку села Пітушків, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом.

У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження. 

Пасажир автомобіля, 16-річний житель села Пітушків Млинівського району, також отримав тілесні ушкодження.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових рослідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

