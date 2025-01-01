На Волині 18-річний водій врізався в дерево: також травмувався 16-річний пасажир





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



22 грудня близько 15 години у с. Личани сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля.



Водій Daewoo, 18-річний житель села Посників Дубенського району, рухаючись у напрямку села Пітушків, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом.



У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження.



Пасажир автомобіля, 16-річний житель села Пітушків Млинівського району, також отримав тілесні ушкодження.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових рослідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює обставини ДТП в Луцькому районі: постраждали водій та пасажир.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.22 грудня близько 15 години у с. Личани сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля.Водій Daewoo, 18-річний житель села Посників Дубенського району, рухаючись у напрямку села Пітушків, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом.У результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження.Пасажир автомобіля, 16-річний житель села Пітушків Млинівського району, також отримав тілесні ушкодження.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових рослідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію