Вода в Луцьку може то з’являтися, то зникати, - водоканал
Сьогодні, 10:50
У зв’язку із автоматичним відключенням технологічного обладнання водопостачання та водовідведення у Луцьку – перебої з водою.
Про це у фейсбуці повідомив директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
За його словами, у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури України енергосистема зазнала системних порушень, унаслідок чого якість електричної енергії суттєво погіршилась. Через це спрацьовує автоматичне відключення технологічного обладнання водопостачання та водовідведення.
«Наразі, до повної стабілізації ситуації, водопостачання може як з’являтися, так і зникати, оскільки режим роботи є непрогнозованим. У разі тривалого відновлення енергосистеми КП «Луцькводоканал» перейде на резервні джерела живлення, щоб забезпечити мінімально необхідний рівень водопостачання та водовідведення в місті», - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
За його словами, у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури України енергосистема зазнала системних порушень, унаслідок чого якість електричної енергії суттєво погіршилась. Через це спрацьовує автоматичне відключення технологічного обладнання водопостачання та водовідведення.
«Наразі, до повної стабілізації ситуації, водопостачання може як з’являтися, так і зникати, оскільки режим роботи є непрогнозованим. У разі тривалого відновлення енергосистеми КП «Луцькводоканал» перейде на резервні джерела живлення, щоб забезпечити мінімально необхідний рівень водопостачання та водовідведення в місті», - зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Правоохоронці затримали 8 організаторів схем для ухилянтів
Сьогодні, 11:24
Вода в Луцьку може то з’являтися, то зникати, - водоканал
Сьогодні, 10:50
Обленерго: на Волині діють графіки аварійних відключень
Сьогодні, 10:39