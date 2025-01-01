Вода в Луцьку може то з’являтися, то зникати, - водоканал

У зв’язку ізтехнологічного обладнання водопостачання та водовідведення у Луцьку – перебої з водою.Про це у фейсбуці повідомив директор КП «Луцькводоканал»За його словами, у зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури України енергосистема зазнала системних порушень, унаслідок чого якість електричної енергії суттєво погіршилась. Через це спрацьовує автоматичне відключення технологічного обладнання водопостачання та водовідведення.«Наразі, до повної стабілізації ситуації, водопостачання може як з’являтися, так і зникати, оскільки режим роботи є непрогнозованим. У разі тривалого відновлення енергосистеми КП «Луцькводоканал» перейде на резервні джерела живлення, щоб забезпечити мінімально необхідний рівень водопостачання та водовідведення в місті», - зазначив він.