Обленерго: на Волині діють графіки аварійних відключень

На території Волинської області із 10:03 сьогодні, 23 грудня, діють графіки аварійних відключень.Про це повідомляє Волиньобленерго у фейсбуці.Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", на території Волинської області введені екстрені графікиНагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація.«Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки», - повідомили в обленерго.