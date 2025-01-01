Обленерго: на Волині діють графіки аварійних відключень
Сьогодні, 10:39
На території Волинської області із 10:03 сьогодні, 23 грудня, діють графіки аварійних відключень.
Про це повідомляє Волиньобленерго у фейсбуці.
Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", на території Волинської області введені екстрені графіки аварійних відключень.
Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.
Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація.
«Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки», - повідомили в обленерго.
