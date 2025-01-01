Обленерго: на Волині діють графіки аварійних відключень

Обленерго: на Волині діють графіки аварійних відключень
На території Волинської області із 10:03 сьогодні, 23 грудня, діють графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє Волиньобленерго у фейсбуці.

Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", на території Волинської області введені екстрені графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація.

«Це не графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки», - повідомили в обленерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вода в Луцьку може то з’являтися, то зникати, - водоканал
Сьогодні, 10:50
Передчасно зупинилося серце багаторічної редакторки газети на Волині
Сьогодні, 10:41
Обленерго: на Волині діють графіки аварійних відключень
Сьогодні, 10:39
У Луцьку почали відключати світло
Сьогодні, 10:28
Графіки відключення світла запровадили по всій Україні
Сьогодні, 10:17
Медіа
відео
1/8