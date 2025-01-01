Графіки відключення світла запровадили по всій Україні

Одразу після нічного обстрілу уряд скоординував всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет.

Про це у фейсбуці повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

«Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки», - зазначила очільниця уряду.

Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси.

Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми.

