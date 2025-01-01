Масована атака по Україні: що відомо

Масована атака по Україні: що відомо
Внаслідок масованого обстрілу російських ракет і дронів пошкоджень зазнали житлові будинки в Києві, Житомирській та Рівненській, а також інших областях України. Також відомо про постраждалих.

Про це повідомляють у Житомирській та Рівненській обласних військових адміністраціях, а також міський голова Києва Віталій Кличко, пише Громадське.

Так, на Житомирщині зафіксували декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та ударних дронів. У результаті пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин. Відомо 6 постраждалих, зокрема двох дітей.

На Рівненщині пошкоджень зазнав двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, у якому вибуховою хвилею вибило вікна.

Тим часом у Києві уламки впали біля житлового будинку, пошкодивши вікна на рівні пʼятого поверху. Наразі відомо про двох постраждалих, яких медики надають допомогу.

Крім того, від російського удару постраждала й Київська область. У Вишгородському районі сталася пожежа приватного двоповерхового будинку — там загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей зазнали осколкових поранень, розповіли в ОВА.

В Обухівському районі області пошкоджено два приватні будинки, у яких вибито вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

Також про наслідки обстрілу розповіли в Одеській ОВА. По півдню області росіяни били ударними дронами, завдавши пошкоджень енергетичній, портовій, транспортній, промисловій та житловій інфраструктурі.

В одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. У двоповерховому житловому будинку горів дах, та пошкоджено гараж. В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення. Обійшлося без постраждалих.

У постраждалих районах фіксують перебої з енергопостачанням. Критичну інфраструктуру заживили від генераторів.

Зазначимо, що вранці 23 грудня росія запустила ракети й безпілотники для атаки по Україні. Протягом усієї ночі в повітряному просторі перебувало відразу кілька груп російських безпілотників. Після цього по всій країні запровадили аварійні відключення електрики.

