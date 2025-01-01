На війні загинули лучани Дмитро Левчук та В’ячеслав Омельчук

У боях із російськими загарбниками обірвалося життя двох військовослужбовців із обласного центру Волині –таПро це у телеграмі повідомив Луцький міський голова«На жаль, маємо ще дві втрати», - зазначив мер обласного центру.Зокрема лучанин Левчук Дмитро Васильович (20.02.1992 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини в розпорядження 1 мотопіхотного батальйону. Військовослужбовець загинув 27 червня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Хромове Донецької області.А лучанин Омельчук В'ячеслав Дем'янович (29.11.1976 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 1 кулеметного відділення кулеметного взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону. Старший сержант загинув 8 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.