На Житомирщині через російську атаку загинула 4-річна дитина
Сьогодні, 09:48
Через російський масований обстріл на Житомирщині загинула дитина, 2021 року народження.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"За оновленою інформацією, від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження). Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив голова ОВА, ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях. Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"За оновленою інформацією, від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження). Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив голова ОВА, ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях. Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Армія РФ вбила людину на Хмельниччині
Сьогодні, 10:00
На Житомирщині через російську атаку загинула 4-річна дитина
Сьогодні, 09:48
На війні загинули лучани Дмитро Левчук та В’ячеслав Омельчук
Сьогодні, 09:26