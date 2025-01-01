На Житомирщині через російську атаку загинула 4-річна дитина

Через російський масований обстріл на Житомирщині загинула дитина, 2021 року народження.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"За оновленою інформацією, від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження). Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив голова ОВА, ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях. Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі.

