FPV-дрон убив воїна з Волині, який став на захист України ще в лютому 2022-го

У Горохівській громаді на Волині – нова втрата. До Героїв небесного війська доєднався головний сержантз села Новосілки.Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.Ще у лютому 2022 році Валерій став на захист країни та нас із вами. Героїчно ніс службу в артилерії. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України.А 21 грудня 2025 року воїн загинув у наслідок влучання FPV-дрона поблизу населеного пункту Лиман Донецької області.«Зі співчуттям у серці і глибокою журбою уся громада сьогодні висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям, бойовим побратимам з приводу загибелі нашого земляка. Навіки в пам’яті, назавжди у строю...» - зазначили у міськраді.Про дату та час зустрічі Воїна буде повідомлено додатково.