FPV-дрон убив воїна з Волині, який став на захист України ще в лютому 2022-го
Сьогодні, 10:01
У Горохівській громаді на Волині – нова втрата. До Героїв небесного війська доєднався головний сержант Валерій Тутинін з села Новосілки.
Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.
Ще у лютому 2022 році Валерій став на захист країни та нас із вами. Героїчно ніс службу в артилерії. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України.
А 21 грудня 2025 року воїн загинув у наслідок влучання FPV-дрона поблизу населеного пункту Лиман Донецької області.
«Зі співчуттям у серці і глибокою журбою уся громада сьогодні висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям, бойовим побратимам з приводу загибелі нашого земляка. Навіки в пам’яті, назавжди у строю...» - зазначили у міськраді.
Про дату та час зустрічі Воїна буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.
Ще у лютому 2022 році Валерій став на захист країни та нас із вами. Героїчно ніс службу в артилерії. Безстрашно вибивав окупантів із української землі, бо розумів, що на ньому та побратимах зараз тримається все майбутнє України.
А 21 грудня 2025 року воїн загинув у наслідок влучання FPV-дрона поблизу населеного пункту Лиман Донецької області.
«Зі співчуттям у серці і глибокою журбою уся громада сьогодні висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям, бойовим побратимам з приводу загибелі нашого земляка. Навіки в пам’яті, назавжди у строю...» - зазначили у міськраді.
Про дату та час зустрічі Воїна буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку почали відключати світло
Сьогодні, 10:28
Графіки відключення світла запровадили по всій Україні
Сьогодні, 10:17
FPV-дрон убив воїна з Волині, який став на захист України ще в лютому 2022-го
Сьогодні, 10:01
Армія РФ вбила людину на Хмельниччині
Сьогодні, 10:00
На Житомирщині через російську атаку загинула 4-річна дитина
Сьогодні, 09:48