У Луцьку почали відключати світло
Сьогодні, 10:28
На сайті Волиньобленерго з’явилася інформація про початок відключень постачання електроенергії в обласному центрі Волині.
Про це йдеться в актуальній інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання.
Як ідеться у повідомленні на сайті «Волиньобленерго», електропостачання припинено окремим споживачам на вулицях Дубнівській, Героїв-рятувальників, Миколи Мялковського.
Причина – застосування графіків аварійних відключень.
Нагадаємо, прем’єрка Юлія Свириденко заявила, що через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
