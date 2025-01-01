У Луцьку почали відключати світло

На сайті Волиньобленерго з’явилася інформація про початок відключень постачання електроенергії в обласному центрі Волині.Про це йдеться в актуальній інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання.Як ідеться у повідомленні на сайті «Волиньобленерго», електропостачання припинено окремим споживачам на вулицях Дубнівській, Героїв-рятувальників, Миколи Мялковського.Причина – застосування графіків аварійних відключень.Нагадаємо, прем’єрка, що через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.