Передчасно зупинилося серце багаторічної редакторки газети на Волині

Напередодні світлих і благословенних різдвяних днів обірвалося життя багатолітньої редакторки Маневицької газети «Нова доба» Бичкової Олени Петрівни.

Про це повідомив колектив газети «Нова доба».

"У наступному році вона мала б зустріти свій 60-річний ювілей. Понад двадцять два роки Олена Петрівна віддала журналістиці, з яких п’ятнадцять – до 1 серпня 2024 року – очолювала колектив нашої газети. Вона була серцем і душею «Нової доби», людиною, чиє ім’я стояло за кожним номером, кожним рядком, кожною важливою темою. У своїх публікаціях Олена Петрівна розповіла історії сотень людей нашого краю.

Енергійна, небайдужа, щира – вона вміла запалювати колектив вірою у свою справу, надихати й підтримувати. Була не лише керівницею, а й наставницею, подругою, по-материнськи турботливою та справедливою людиною. Газета для неї була не просто роботою – вона жила нею, переймалася кожною дрібницею, кожним словом, навіть перебуваючи на заслуженому відпочинку", - згадують теплим словом Олену Петрівну колеги.

Вона була люблячою дружиною і турботливою мамою двох чудових доньок, раділа онукам, з любов’ю підтримувала маму та братів. Її доброта й людяність назавжди залишаться в серцях усіх, хто мав щастя знати її та працювати поруч з нею.
"Світла пам’ять про Олену Петрівну Бичкову житиме серед нас. Щирі співчуття її рідним і близьким. Розділяємо з ними біль цієї непоправної втрати й низько схиляємо голови в скорботі", - зазначають у колективі.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Олени Петрівни. Вічна пам'ять!

