Армія РФ вбила людину на Хмельниччині
Сьогодні, 10:00
Унаслідок російських обстрілів на Хмельниччині загинула людина та виникли перебої з електропостачанням.
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Внаслідок ворожої атаки загинула людина, 1953 року народження. Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням», - йдеться в повідомленні.
У комунальному підприємстві «Хмельницькводоканал» повідомили, що у зв’язку з відсутністю електропостачання в обласному центрі зафіксовано зниження тиску та відсутність водопостачання в усіх районах міста.
Нагадаємо, що внаслідок масованого обстрілу російських ракет і дронів пошкоджень зазнали житлові будинки в Києві, Житомирській та Рівненській, а також інших областях України. Також відомо про постраждалих.
