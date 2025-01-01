Армія РФ вбила людину на Хмельниччині

Унаслідок російських обстрілів на Хмельниччині загинула людина та виникли перебої з електропостачанням.Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА«​Внаслідок ворожої атаки загинула людина, 1953 року народження. ​Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням», - йдеться в повідомленні.У комунальному підприємстві «Хмельницькводоканал» повідомили, що у зв’язку з відсутністю електропостачання в обласному центрі зафіксовано зниження тиску та відсутність водопостачання в усіх районах міста.Нагадаємо, щоі дронів пошкоджень зазнали житлові будинки в Києві, Житомирській та Рівненській, а також інших областях України. Також відомо про постраждалих.