На Рівненщині внаслідок атаки росії пошкоджений житловий будинок і авто





Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.



Знищена дерев'яна господарську будівля, пошкоджені 3 автомобілі. Поранених немає.



Коваль повідомив, що вікна в постраждалих оселях вставлять протягом дня.



“Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб”, – сказав він.



Повітряна тривога триває.



Вночі і вранці 23 грудня Росія знову влаштувала масовану атаку, спрямовану, зокрема, проти енергетики. В різних регіонах застосували аварійні відключення світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненській області під час масованої атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Там вибухова хвиля вибила вікна.Про це повідомив голова ОВАЗнищена дерев'яна господарську будівля, пошкоджені 3 автомобілі. Поранених немає.Коваль повідомив, що вікна в постраждалих оселях вставлять протягом дня.“Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб”, – сказав він.Повітряна тривога триває.Вночі і вранці 23 грудня Росія знову влаштувала масовану атаку, спрямовану, зокрема, проти енергетики. В різних регіонах застосували аварійні відключення світла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію