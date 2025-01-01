На Рівненщині внаслідок атаки росії пошкоджений житловий будинок і авто

На Рівненщині внаслідок атаки росії пошкоджений житловий будинок і авто
У Рівненській області під час масованої атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Там вибухова хвиля вибила вікна.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.

Знищена дерев'яна господарську будівля, пошкоджені 3 автомобілі. Поранених немає.

Коваль повідомив, що вікна в постраждалих оселях вставлять протягом дня.

“Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб”, – сказав він.

Повітряна тривога триває.

Вночі і вранці 23 грудня Росія знову влаштувала масовану атаку, спрямовану, зокрема, проти енергетики. В різних регіонах застосували аварійні відключення світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, вибухи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Масована атака по Україні: що відомо
Сьогодні, 09:09
Ексдепутат приватизував 5 ділянок поблизу Луцька на підставних військових
Сьогодні, 08:59
На Рівненщині внаслідок атаки росії пошкоджений житловий будинок і авто
Сьогодні, 08:57
Чекав під дощем: у місті на Волині ветеран не зміг потрапити до Пенсійного фонду
Сьогодні, 08:42
Росія масовано атакує ракетами та дронами: що відомо про комбіновану атаку по Україні
Сьогодні, 08:31
Медіа
відео
1/8