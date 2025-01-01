На Рівненщині внаслідок атаки росії пошкоджений житловий будинок і авто
Сьогодні, 08:57
У Рівненській області під час масованої атаки пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Там вибухова хвиля вибила вікна.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.
Знищена дерев'яна господарську будівля, пошкоджені 3 автомобілі. Поранених немає.
Коваль повідомив, що вікна в постраждалих оселях вставлять протягом дня.
“Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб”, – сказав він.
Повітряна тривога триває.
Вночі і вранці 23 грудня Росія знову влаштувала масовану атаку, спрямовану, зокрема, проти енергетики. В різних регіонах застосували аварійні відключення світла.
