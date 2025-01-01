Чекав під дощем: у місті на Волині ветеран не зміг потрапити до Пенсійного фонду





Місцева мешканка Марія Володимирівна оприлюднила у соцмережах допис, який назвала «криком душі», описавши кричущий випадок байдужості та архітектурної недоступності, передає



За словами жінки, інцидент стався біля місцевого відділення Пенсійного фонду. Установа не лише розташована на другому поверсі, а й оточена територією, яка фактично закрита для людей на кріслах колісних.



«Зустріла нашого земляка, ветерана війни Андрія. Чоловік на війні поклав своє здоров'я, тепер він на інвалідному візку. Наш Пенсійний фонд мало того, що знаходиться на окраїні міста, так ще й на другому поверсі. Від воріт, які закриті на ланцюг із замком, до самої установи — понад 50 метрів. Через хвіртку Андрій проїхати не може: вона вузька і має високий підйом. У результаті дружина пішла у справах сама, а ветеран лишився чекати її на вулиці в дощ і холод», – розповідає жінка.



Марія Володимирівна обурена тим, що на 11-му році війни державні установи досі не облаштовані пандусами та кнопками виклику персоналу. Вона ставить риторичне питання: чому на правопорядок та службові авто виділяються мільйони, а елементарні потреби людей з інвалідністю ігноруються?



Окрім претензій до влади, жінка звернулася і до місцевих підприємців із проханням встановити кнопки виклику біля магазинів, щоб не обмежувати людей у їхніх базових потребах.



«Чому ми всі так швидко забуваємо про ветеранів війни? Коли ви вже почнете працювати на народ?» – резюмує волинянка.

