Росія атакує енергетичну систему України, - Міненерго
Росія знову здійснила атаку на енергетичну інфраструктуру України, унаслідок чого в низці регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації. Рятувальники та енергетики працюватимуть над ліквідацією наслідків ударів, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Водночас в "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення застосовані через масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Обмеження діятимуть до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Енергетики закликають громадян стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах для отримання актуальної інформації щодо відключень та відновлення електропостачання.

