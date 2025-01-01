Як працюватиме «Укрпошта» на свята: подробиці

«Укрпошта» оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік. Про це йдеться в повідомленні гендиректора «Укрпошти»Він зазначив, що 24 і 25 грудня Укрпошта та її відділення працюють за звичайним графіком.31 грудня – короткий день.1 січня – вихідний.2 січня – робота за звичайним графіком.Також Смілянський нагадав, що цього тижня, а саме 24 грудня, напередодні Різдва, – останній день прийому заяв за програмою “Зимова підтримка”.«Тож якщо плануєте це зробити через Укрпошту, як це вже зробили понад 1,7 мільйона українців, не зволікайте і точно не відкладайте на останній день. Знаючи ворога, він може намагатися зіпсувати Різдво», – наголосив він.