Як працюватиме «Укрпошта» на свята: подробиці

«Укрпошта» оприлюднила графік роботи на Різдво та Новий рік. Про це йдеться в повідомленні гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Він зазначив, що 24 і 25 грудня Укрпошта та її відділення працюють за звичайним графіком.

31 грудня – короткий день.
1 січня – вихідний.
2 січня – робота за звичайним графіком.

Також Смілянський нагадав, що цього тижня, а саме 24 грудня, напередодні Різдва, – останній день прийому заяв за програмою “Зимова підтримка”.

«Тож якщо плануєте це зробити через Укрпошту, як це вже зробили понад 1,7 мільйона українців, не зволікайте і точно не відкладайте на останній день. Знаючи ворога, він може намагатися зіпсувати Різдво», – наголосив він.

