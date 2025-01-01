Курс валют на 23 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 23 грудня. Порівняно з минулим днем долар США знизився на 10 копійок і становить 42,14 гривні. Змінився і показник євро (додав 2 копійки), втім вартість злотого не змінилася.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,14 (-10 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,49 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,74 (±0 коп.)
