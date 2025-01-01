23 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує український поет, прозаїк, літературний критик, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України(на фото).Письменник народився 23 грудня 1961 року у селі Новий Зборишів Горохівського району на Волині.Особисте свято 23 грудня відзначають ще дві волинянки: директор луцької гімназії № 14та директор Турійської дитячої музичної школиЗа православним календарем, 23 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Ангеліна та Іван.ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.У світі щорічно 23 грудня відзначається Всесвітній день сноуборду.23 грудня 1939 року був створений Рожищенський район.23 грудня 2010 року у Луцьку відкрили меморіальну дошку Полікарпу Шафеті.Цього дня у 2011 році ВолиньPost писав про 500-кілограмову авіаційну бомбу, яку викопали в селі Седлище Старовижівського району. Поки сапери обласного МНС розміновували смертоносну знахідку, громада села молилася в церкві.