23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує український поет, прозаїк, літературний критик, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Василь Слапчук (на фото).
Письменник народився 23 грудня 1961 року у селі Новий Зборишів Горохівського району на Волині.
Особисте свято 23 грудня відзначають ще дві волинянки: директор луцької гімназії № 14 Марія Кардаш та директор Турійської дитячої музичної школи Ольга Приступа.
За православним календарем, 23 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Ангеліна та Іван.
ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
У світі щорічно 23 грудня відзначається Всесвітній день сноуборду.
23 грудня 1939 року був створений Рожищенський район.
23 грудня 2010 року у Луцьку відкрили меморіальну дошку Полікарпу Шафеті.
Цього дня у 2011 році ВолиньPost писав про 500-кілограмову авіаційну бомбу, яку викопали в селі Седлище Старовижівського району. Поки сапери обласного МНС розміновували смертоносну знахідку, громада села молилася в церкві.
