Засуджений за держзраду лучанин Ілля Сметанін хоче, щоб його обміняли до РФ

Ілля Сметанін, який колись грав у Академічному камерному оркестрі Волинської обласної філармонії «Кантабіле», а під час повномасштабного російського вторгнення навів удари по військовому аеродромі у Луцьку.



Атака на аеродром була зранку 24 лютого 2022 року.



Окупанти повторно завдали удару по аеродрому 11 березня, вже після затримання зрадника.



5 липня 2024 року Луцький міськрайонний суд засудив його до 12 років позбавлення волі. На суді, який відбувався у закритому режимі, Сметанін свою вину не визнав.



Майже через рік Волинський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про держзраду.



В Управлінні СБУ у Волинській області після ухвали апеляційного суду заявили, що ФСБ дистанційно завербувала Сметаніна ще до початку повномасштабного вторгнення. Він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором та отримав від нього агентурні завдання.



Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через «зв’язкового». Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ.



Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано обійшов периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там техніку та об’єкти на електронній карті.



Підготовлений «звіт» агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв’язку у забороненій соцмережі «ВКонтакте».



Відбуваючи покарання Ілля Сметанін написав заяву до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими де просить аби його відправили до РФ.



Заяву оприлюднено на сайті проєкту



Зазвичай зрадники, колаборанти пишуть у заявах про те, що їх можуть відправити по обміну, як до Росії, так і до окупованих територій.



У заяві Іллі Сметаніна йдеться лише про обмін до РФ без згадки окупованих територій України.

