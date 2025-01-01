Пішла у відставку суддя Ківерцівського міськрайонного суду

Вища рада правосуддя звільнила Світлану Поліщук з посади судді Ківерцівського міськрайонного суду. 65-річна представниця Феміди сама подала заяву про відставку. Поліщук пропрацювала суддею у Ківерцях майже 26 років.

Про звільнення судді з 18 грудня 2025 року йдеться у повідомленні Вищої ради правосуддя.

«Поліщук Світлана Володимирівна звільнена з посади судді Ківерцівського районного суду Волинської області», – йдеться в інформації.

Тим часом на сайті Ківерцівського районного суду 15 грудня розмістили вітання Поліщук з нагоди 65-річчя, а також про урочисту нараду.


Відомо, що Світлана Поліщук у грудні 1999 року була призначена на посаду судді Ківерцівського районного суду Волинської області строком на п’ять років, а у 2004 році обрана безстроково суддею цього ж суду.

