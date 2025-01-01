У Луцьку планують встановити ще одну «розумну зупинку» у 2026 році
Сьогодні, 21:45
Станом на грудень 2025 року, на території Луцької міської територіальної громади встановлені 18 павільйонів типу «розумна зупинка».
Про це повідомив департамент житлового-комунального господарства Луцької міської ради у відповіді на запит misto.media.
У 2024 році на замовлення департаменту житлово-комунального господарства встановили 7 таких павільйонів. Вартість робіт склала понад 5,8 млн грн.
У 2025 році «розумні зупинки» не облаштовували.
Натомість у 2026 році у місті планують встановити ще один павільйон такого типу на зупинці громадського транспорту «Північний ринок» на вул. Захисників України, 47.
У департаменті зазначають, що при виборі зупинок для капітального ремонту враховують пасажиропотік та кількість громадського транспорту, який курсує на маршруті.
«Розумні зупинки» оснащені:
електронним табло;
бездротовим інтернетом;
камерами відеоспостереження.
Обслуговування павільйонів, зокрема інтернет-зв’язок, програмне та технічне забезпечення, здійснюють інші структурні підрозділи виконавчого комітету Луцької міської ради.
