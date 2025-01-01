У Луцьку планують встановити ще одну «розумну зупинку» у 2026 році





Про це повідомив департамент житлового-комунального господарства Луцької міської ради у відповіді на запит



У 2024 році на замовлення департаменту житлово-комунального господарства встановили 7 таких павільйонів. Вартість робіт склала понад 5,8 млн грн.



У 2025 році «розумні зупинки» не облаштовували.



Натомість у 2026 році у місті планують встановити ще один павільйон такого типу на зупинці громадського транспорту «Північний ринок» на вул. Захисників України, 47.



У департаменті зазначають, що при виборі зупинок для капітального ремонту враховують пасажиропотік та кількість громадського транспорту, який курсує на маршруті.



«Розумні зупинки» оснащені:



електронним табло;



бездротовим інтернетом;



камерами відеоспостереження.



Обслуговування павільйонів, зокрема інтернет-зв’язок, програмне та технічне забезпечення, здійснюють інші структурні підрозділи виконавчого комітету Луцької міської ради.

