Привезла живу кішку, а забрала додому труп: лучанка підозрює ветклініку в смерті тварини





У ситуації розбирались журналісти сайту



Лучанка Яна ввечері 21 грудня звернулась до ветеринарної клініки зі скаргами на самопочуття кішки Чернишки.



За її словами, тварина захворіла за кілька днів до того. Спершу був тільки кашель, власниця подумала, що кішка застудилась на вулиці, та відігрівала її вдома.



У день звернення до лікаря, як сказала Яна, стан тварини погіршився, та мала утруднене дихання:



«Вона їла все, плюс-мінус нормально, але в неї тяжка задишка була і вона вже мені ніби як підмяукувала. Я думала, як зараз буде ніч, що я буду з нею робити. Я знайшла цю клініку в інтернеті, що вони працюють цілодобово, бо це вечір був, і туди звернулася».



Проте, за словами клієнтки, належної допомоги її кішці лікарка не надала.



«Ніяких аналізів, кров, вона не брала – взагалі нічого. В них немає рентгену. Вона спитала в мене, що з кицькою, я сказала, що вона тяжко дихає. Вона почала заглядати кішці у рот. Я кажу, що у неї щось з легенями, бо вона вдома їла і пила, тобто адекватна до життя була. Нащо ви туди заглядаєте, в неї з легенями, зробіть рентген, аналіз. Вона каже, що рентгену нема, почала їй колоти якийсь антибіотик. Сказала вигріти, вколоти антибіотик і в тепло обгорнути», – розповіла власниця тварини.



Також лікарка поміряла Чернишці температуру, яка виявилась критичною.



«Температура по градуснику, я сама бачила, бо вона мені його тикала в лице – 34°. Вона написала на листку – 35°, а 34° – критична для кота, це і я вже знаю. То я сказала, що в кицьки – 34°, вона каже, що ні, 35°», – зауважила Яна.



Варто зазначити, що норма температури тіла для котів варіюється в межах 37,5-39°С.



Далі, з її слів, ветеринарка поклала кішку на пів години до спеціальної кисневої камери, після чого власниця мала забрати тварину додому.



«Вже пройшло 45 хвилин, я забираю ту кицьку і вона просто корчиться, синіє. Я розумію, що вона без того бокса не може і були такі звуки, ніби то вже останні вздохи. Я питаю, що мені робити з тою кицькою, куди мені її забирати, я не можу її в такому стані додому забрати», – каже відвідувачка ветклініки Friesian.



На це лікарка нібито запропонувала покласти Чернишку до бокса ще на пів години, якщо клієнтка вважає, що це допоможе.



Власниця тварини запитала у неї, може у киці варто взяти аналізи, на що та нібито відповіла: «З вашого дозволу, як ви скажете».



Як каже Яна, ветеринарка не розповіла одразу чітко, яких обстежень потребує її тварина, через це їй довелось перепитувати самій. Окрім того, лікарка начебто перекладала всю відповідальність за будь-які дії на власницю.



«Я їй кажу: "Як ви можете тепер взяти аналізи, якщо вже вкололи їй антибіотик?". Вона мені каже: "Я зазначу це в документах". Але ж він впливає вже на лейкоцити, кров», – обурюється власниця кішки.



Після цього тварину нібито знову помістили в бокс, але легше їй не стало. Клієнтка знову запитала, що їй робити. Лікарка сказала, що на ніч у клініці кішку лишити не можна, бо вона їде на виїзди.



Яна запитала про стан Чернишки, ветеринарка зазначила, що він критичний. Тоді власниця запитала, чи варто приспати тварину в такому випадку. Працівниця клініки відповіла, що це неможливо, бо немає результатів аналізів та рентгену.



За словами жінки, вона вкотре перепитала, що їй робити, проте відповіді не отримала. Тоді запитала, чи варто вколоти кішці знеболююче, щоб дотягнути до ранку та відвезти її до іншої клініки на обстеження.



«Вона каже: "Ну, якщо ви хочете і з вашого дозволу, я вколю". Ну, думаю, вколе знеболювальне і їй буде менше боліти, я її до ранку дотримаю, довезу. Вона коле те знеболювальне, я просто не знаю, що вона вколола – в кицьки починають зрачки розширюватись, вона починає задихатись. Я питаю, що ви зробили мені, а вона: "Таке може бути від снодійного". Кицька починає сіпатись, кажу: "Йдіть сюди, в неї вже конвульсії", – кицька вздохнула і здохла», – описала події власниця померлої тварини.



Жінка зауважила, що поки чекала черги на прийом, собака попереднього відвідувача теж помер.



Вона не розуміє, як лікар могла робити уколи тварині чи поміщати її під кисень без попереднього обстеження.



За словами Яни, вона привезла кішку, яка дихає, заплатила 1300 гривень по чеку та ще 400 грн на руки, нібито за знеболення, а забрала додому тіло. У ветклініці вона пробула з 20:30 до 23:45.



«Я розумію, що у мене кицька була тяжка, але просто я від неї не відчула такого професіоналізму. Що вона професійний лікар і все знає. «Як скажете, я вколю», – але це не я маю казати, а мені мають сказати».



Також клієнтку обурило, що у протоколі клінічного огляду ветеринарка не поставила підпис, який, на відміну від печатки, має бути обов’язково.



У протоколі зазначено, що тварині була надана така допомога:



киснева терапія;

підігрів тіла;

введені медикаменти: Detoxol 0,19% – 1,5 мл, «Амоксицилін» – 0,2 мл внутрішньом’язово.



В інструкції до препарату «Амоксицилін», яку ми знайшли в інтернеті, зазначено, що він належить до антибіотиків амінопеніцилінової групи широкого спектру дії. Препарат показаний для лікування у великої рогатої худоби, овець, свиней, собак та котів захворювань травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, шкіри та м'яких тканин, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.



Detoxol, як зазначається у інструкції, належить до ветеринарних препаратів, що застосовуються при патології печінки та жовчовивідних шляхів.



Показаний для лікування собак та котів за хронічного гепатиту, внутрішньопечінкового холестазу, жирової дистрофії, печінкової енцефалопатії, токсичних уражень різної етіології, інфекційних та інвазійних захворюваннях, що супроводжуються ураженням печінки, у періоди інтенсивного медикаментозного навантаження, для детоксикації печінки, пришвидшення регенерації гепатоцитів, покращення відтоку жовчі, попередження жирового або фіброзного переродження печінки, нормалізації обміну речовин.



У ветеринарній клініці Friesian нам підтвердили випадок смерті кішки.



Як повідомила власниця клініки Юлія Вербовата, яка і вела прийом, власниця тварини звернулась по допомогу несвоєчасно:



«Власниця несвоєчасно звернулась, це було під час огляду зазначено. Тобто вона власноруч знущалася над твариною в домашніх умовах. Вона не зреагувала вчасно. Далі вона намагалася вмовити на евтаназію, котра заборонена в Україні. Я сказала, що немає показань, немає зібраного анамнезу. Вона відмовлялася, не могла сплатити, щоб забирати аналізи, не хотіла виконувати додаткові послуги для того, щоб дізнатися стан тварини. Вона чисто упрошувала, можна сказати – це йшло під відеофіксацію в клініці, що вмовляла на процедуру евтаназії».



Лікарка наголосила, що в протоколі огляду було зазначено – несвоєчасне звернення власників призвело до загибелі тварини. За її словами, всі необхідні методи були застосовані для того, щоб врятувати тварину.



Вона також підтвердила, що у кішки була дуже низька температура, проте встановити, чи насправді була проблема з легенями, було неможливо, оскільки тварину не обстежили.



Юлія наголосила, що одразу, коли клієнтка повідомила, що у кішки помічала кашель, надала тварині кисень, помістивши до камери.



«Клініка не має рентген-установки, щоб постановити рентген, це зазначено на сайті. Я їй запропонувала аналізи, вона собі матеріально не погоджувалася. То вона спочатку погодилася, то вона сказала, що зранку буде звертатися в іншу клініку. Для початку потрібен забір крові на гематологію, на біохімію для того, щоб подивитися в якому стані органи внутрішні. Вона категорично відмовлялася», – каже власниця клініки.



Також вона зауважила, що ці аналізи можна зробити у їх клініці в будь-який час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ветеринарна клініка Friesian втрапила у скандал, через те, що на прийомі у лікаря померла тварина.У ситуації розбирались журналісти сайту «Конкурент» Лучанкаввечері 21 грудня звернулась до ветеринарної клініки зі скаргами на самопочуття кішкиЗа її словами, тварина захворіла за кілька днів до того. Спершу був тільки кашель, власниця подумала, що кішка застудилась на вулиці, та відігрівала її вдома.У день звернення до лікаря, як сказала Яна, стан тварини погіршився, та мала утруднене дихання:«Вона їла все, плюс-мінус нормально, але в неї тяжка задишка була і вона вже мені ніби як підмяукувала. Я думала, як зараз буде ніч, що я буду з нею робити. Я знайшла цю клініку в інтернеті, що вони працюють цілодобово, бо це вечір був, і туди звернулася».Проте, за словами клієнтки, належної допомоги її кішці лікарка не надала.«Ніяких аналізів, кров, вона не брала – взагалі нічого. В них немає рентгену. Вона спитала в мене, що з кицькою, я сказала, що вона тяжко дихає. Вона почала заглядати кішці у рот. Я кажу, що у неї щось з легенями, бо вона вдома їла і пила, тобто адекватна до життя була. Нащо ви туди заглядаєте, в неї з легенями, зробіть рентген, аналіз. Вона каже, що рентгену нема, почала їй колоти якийсь антибіотик. Сказала вигріти, вколоти антибіотик і в тепло обгорнути», – розповіла власниця тварини.Також лікарка поміряла Чернишці температуру, яка виявилась критичною.«Температура по градуснику, я сама бачила, бо вона мені його тикала в лице – 34°. Вона написала на листку – 35°, а 34° – критична для кота, це і я вже знаю. То я сказала, що в кицьки – 34°, вона каже, що ні, 35°», – зауважила Яна.Варто зазначити, що норма температури тіла для котів варіюється в межах 37,5-39°С.Далі, з її слів, ветеринарка поклала кішку на пів години до спеціальної кисневої камери, після чого власниця мала забрати тварину додому.«Вже пройшло 45 хвилин, я забираю ту кицьку і вона просто корчиться, синіє. Я розумію, що вона без того бокса не може і були такі звуки, ніби то вже останні вздохи. Я питаю, що мені робити з тою кицькою, куди мені її забирати, я не можу її в такому стані додому забрати», – каже відвідувачка ветклініки Friesian.На це лікарка нібито запропонувала покласти Чернишку до бокса ще на пів години, якщо клієнтка вважає, що це допоможе.Власниця тварини запитала у неї, може у киці варто взяти аналізи, на що та нібито відповіла: «З вашого дозволу, як ви скажете».Як каже Яна, ветеринарка не розповіла одразу чітко, яких обстежень потребує її тварина, через це їй довелось перепитувати самій. Окрім того, лікарка начебто перекладала всю відповідальність за будь-які дії на власницю.«Я їй кажу: "Як ви можете тепер взяти аналізи, якщо вже вкололи їй антибіотик?". Вона мені каже: "Я зазначу це в документах". Але ж він впливає вже на лейкоцити, кров», – обурюється власниця кішки.Після цього тварину нібито знову помістили в бокс, але легше їй не стало. Клієнтка знову запитала, що їй робити. Лікарка сказала, що на ніч у клініці кішку лишити не можна, бо вона їде на виїзди.Яна запитала про стан Чернишки, ветеринарка зазначила, що він критичний. Тоді власниця запитала, чи варто приспати тварину в такому випадку. Працівниця клініки відповіла, що це неможливо, бо немає результатів аналізів та рентгену.За словами жінки, вона вкотре перепитала, що їй робити, проте відповіді не отримала. Тоді запитала, чи варто вколоти кішці знеболююче, щоб дотягнути до ранку та відвезти її до іншої клініки на обстеження.«Вона каже: "Ну, якщо ви хочете і з вашого дозволу, я вколю". Ну, думаю, вколе знеболювальне і їй буде менше боліти, я її до ранку дотримаю, довезу. Вона коле те знеболювальне, я просто не знаю, що вона вколола – в кицьки починають зрачки розширюватись, вона починає задихатись. Я питаю, що ви зробили мені, а вона: "Таке може бути від снодійного". Кицька починає сіпатись, кажу: "Йдіть сюди, в неї вже конвульсії", – кицька вздохнула і здохла», – описала події власниця померлої тварини.Жінка зауважила, що поки чекала черги на прийом, собака попереднього відвідувача теж помер.Вона не розуміє, як лікар могла робити уколи тварині чи поміщати її під кисень без попереднього обстеження.За словами Яни, вона привезла кішку, яка дихає, заплатила 1300 гривень по чеку та ще 400 грн на руки, нібито за знеболення, а забрала додому тіло. У ветклініці вона пробула з 20:30 до 23:45.«Я розумію, що у мене кицька була тяжка, але просто я від неї не відчула такого професіоналізму. Що вона професійний лікар і все знає. «Як скажете, я вколю», – але це не я маю казати, а мені мають сказати».Також клієнтку обурило, що у протоколі клінічного огляду ветеринарка не поставила підпис, який, на відміну від печатки, має бути обов’язково.У протоколі зазначено, що тварині була надана така допомога:киснева терапія;підігрів тіла;введені медикаменти: Detoxol 0,19% – 1,5 мл, «Амоксицилін» – 0,2 мл внутрішньом’язово.В інструкції до препарату «Амоксицилін», яку ми знайшли в інтернеті, зазначено, що він належить до антибіотиків амінопеніцилінової групи широкого спектру дії. Препарат показаний для лікування у великої рогатої худоби, овець, свиней, собак та котів захворювань травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, шкіри та м'яких тканин, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.Detoxol, як зазначається у інструкції, належить до ветеринарних препаратів, що застосовуються при патології печінки та жовчовивідних шляхів.Показаний для лікування собак та котів за хронічного гепатиту, внутрішньопечінкового холестазу, жирової дистрофії, печінкової енцефалопатії, токсичних уражень різної етіології, інфекційних та інвазійних захворюваннях, що супроводжуються ураженням печінки, у періоди інтенсивного медикаментозного навантаження, для детоксикації печінки, пришвидшення регенерації гепатоцитів, покращення відтоку жовчі, попередження жирового або фіброзного переродження печінки, нормалізації обміну речовин.У ветеринарній клініці Friesian нам підтвердили випадок смерті кішки.Як повідомила власниця клініки, яка і вела прийом, власниця тварини звернулась по допомогу несвоєчасно:«Власниця несвоєчасно звернулась, це було під час огляду зазначено. Тобто вона власноруч знущалася над твариною в домашніх умовах. Вона не зреагувала вчасно. Далі вона намагалася вмовити на евтаназію, котра заборонена в Україні. Я сказала, що немає показань, немає зібраного анамнезу. Вона відмовлялася, не могла сплатити, щоб забирати аналізи, не хотіла виконувати додаткові послуги для того, щоб дізнатися стан тварини. Вона чисто упрошувала, можна сказати – це йшло під відеофіксацію в клініці, що вмовляла на процедуру евтаназії».Лікарка наголосила, що в протоколі огляду було зазначено – несвоєчасне звернення власників призвело до загибелі тварини. За її словами, всі необхідні методи були застосовані для того, щоб врятувати тварину.Вона також підтвердила, що у кішки була дуже низька температура, проте встановити, чи насправді була проблема з легенями, було неможливо, оскільки тварину не обстежили.Юлія наголосила, що одразу, коли клієнтка повідомила, що у кішки помічала кашель, надала тварині кисень, помістивши до камери.«Клініка не має рентген-установки, щоб постановити рентген, це зазначено на сайті. Я їй запропонувала аналізи, вона собі матеріально не погоджувалася. То вона спочатку погодилася, то вона сказала, що зранку буде звертатися в іншу клініку. Для початку потрібен забір крові на гематологію, на біохімію для того, щоб подивитися в якому стані органи внутрішні. Вона категорично відмовлялася», – каже власниця клініки.Також вона зауважила, що ці аналізи можна зробити у їх клініці в будь-який час.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію