Якою буде погода на Волині та у Луцьку у вівторок, 23 грудня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 23 грудня, по всій Україні буде похмуро і холодно. Температура вдень очікується в межах -1°...+2°, тільки на Закарпатті та в південних областях буде тепліше на кілька градусів. По всій країні, крім південного сходу, пройде невеликий мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Луцьку буде хмарно, вночі 0°, вдень +2°, мокрий сніг.
23 грудня - День пам'яті святих 10 мучеників Критських. За прикметами, якщо цього дня йде сніг - весна буде ранньою.
