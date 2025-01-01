Окупанти почали ходити у штурми на конях - 92 ОШБр зафіксувала «кінноту»
Сьогодні, 19:08
Українські військові зафіксували, що деякі окупанти пересувалися верхи на конях.
Про це стверджують у 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, пише Громадське.
Військові опублікували відео з безпілотника, на якому видно двох людей у військовій формі, що перетинають поле верхи на конях.
«російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх „мʼясних штурмів“, що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає — оператори дронів 5 штурмового батальйону 92 ОШБр „мінусують“ ворога, щойно бачать ціль», — ідеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стверджують у 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, пише Громадське.
Військові опублікували відео з безпілотника, на якому видно двох людей у військовій формі, що перетинають поле верхи на конях.
«російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх „мʼясних штурмів“, що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає — оператори дронів 5 штурмового батальйону 92 ОШБр „мінусують“ ворога, щойно бачать ціль», — ідеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода на Волині та у Луцьку у вівторок, 23 грудня
Сьогодні, 20:00
Окупанти почали ходити у штурми на конях - 92 ОШБр зафіксувала «кінноту»
Сьогодні, 19:08
Повідомили про підозру директорці приватного підприємства за постачання неякісного вугілля в навчальні заклади Волині
Сьогодні, 17:34