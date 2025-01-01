Окупанти почали ходити у штурми на конях - 92 ОШБр зафіксувала «кінноту»

Українські військові зафіксували, що деякі окупанти пересувалися верхи на конях.

Про це стверджують у 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, пише Громадське.

Військові опублікували відео з безпілотника, на якому видно двох людей у військовій формі, що перетинають поле верхи на конях.

«російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх „мʼясних штурмів“, що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає — оператори дронів 5 штурмового батальйону 92 ОШБр „мінусують“ ворога, щойно бачать ціль», — ідеться в повідомленні.

