До середини тижня - морози: якої погоди слід очікувати волинянам на Різдво





Про це Надія Голя.



"На початку грудня середньодобова температура повітря була вищою за норму на 4-6° тепла. До прикладу, 9-10 грудня по області зафіксували температуру, яка була вища за норму від +6° до +10°. Можна сказати, що цього тижня на волинян чекатиме типова зимова погода як для цієї пори", — сказала синоптикиня.



До кінця доби 22 грудня в області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Денна температура — 0-5° тепла.



У вівторок, 23 грудня, на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Рівень небезпечності — I (жовтий). Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі близько 0° тепла, вдень — 0-2° тепла, по області впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.



У середу, 24 грудня, в регіоні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 5-10° морозу, вдень — 2-7° морозу.



У перший день Різдва, 25 грудня, в регіоні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 7-12° морозу, вдень — 1-6° морозу.



У п'ятницю, 26 грудня, в регіоні переважатиме мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 3-8° морозу, вдень — 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Погоду цього тижня на Волині буде зумовлювати антициклон. 24-26 грудня через надходження холодного арктичного повітря з півночі очікується значне зниження температури повітря: вночі до 8-13° морозу, вдень до 2-7° морозу. Вдень 26 грудня — послаблення морозів, місцями невеликий сніг.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології"На початку грудня середньодобова температура повітря була вищою за норму на 4-6° тепла. До прикладу, 9-10 грудня по області зафіксували температуру, яка була вища за норму від +6° до +10°. Можна сказати, що цього тижня на волинян чекатиме типова зимова погода як для цієї пори", — сказала синоптикиня.До кінця доби 22 грудня в області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Денна температура — 0-5° тепла.У вівторок, 23 грудня, на Волині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Рівень небезпечності — I (жовтий). Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі близько 0° тепла, вдень — 0-2° тепла, по області впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.У середу, 24 грудня, в регіоні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 5-10° морозу, вдень — 2-7° морозу.У перший день Різдва, 25 грудня, в регіоні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Місцями на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 7-12° морозу, вдень — 1-6° морозу.У п'ятницю, 26 грудня, в регіоні переважатиме мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі — 3-8° морозу, вдень — 0-5° морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію