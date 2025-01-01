Що потрібно знати про засоби для догляду за ротовою порожниною





Чому гігієна рота важлива

Всім відомо, що неправильний або недостатній догляд за ротовою порожниною призводить до появи зубного нальоту. Якщо ви один раз не почистили зуби ввечері, зранку цей наліт можна прибрати, але постійне нехтування правилами гігієни призводить до появи твердого зубного каменю, який своєю чергою спричиняє деякі стоматологічні захворювання. Хворі зуби та ясна — джерело хронічної інфекції, що впливає на роботу імунної системи та збільшує ризик розвитку серцево-судинних патологій, порушення роботи ЖКТ, нирок, ендокринної системи та ін.



Окремо варто зазначити естетичний компонент. Відсутність належної гігієни спричиняє появу неприємного запаху з рота та зміну кольору зубів, а тривале ігнорування правил догляду може навіть спричинити їх втрату, адже за результатами досліджень, стан ротової порожнини на 85 – 90% залежить від гігієни, і лишена 10 – 15 % від спадковості.



Як правильно доглядати за ротовою порожниною

Ми зібрали для вас кілька простих правил від експертів б’юті простору SISTERS, виконання яких забезпечить здоров’я зубів та ясен на багато років:



чищення двічі на день протягом 2 – 3 хвилин вимітаючими рухами;

вибір якісної зубної пасти для комплексного догляду та зміцнення емалі;

зміна щітки кожні 3 – 4 місяці;

чищення після їжі для видалення залишків продуктів та бактерій, приділяючи увагу і язику;

ополіскування спеціальним засобом після їжі;

ретельна обробка міжзубних ділянок за допомогою спеціальної нитки.

Щоб уникнути ризику пошкодження емалі не рекомендуємо самостійно відбілювати емаль, альтернативою може стати професійне чищення у стоматолога. Ця процедура допоможе позбавитися не лише від жовтизни та плям на емалі, а й видалить зубний камінь. За допомогою цих простих правил, підбору правильних доглядових засобів та регулярного профілактичного відвідування стоматолога ви збережете ротову порожнину в ідеальному стані.



