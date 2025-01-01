Повідомили про підозру директорці приватного підприємства за постачання неякісного вугілля в навчальні заклади Волині





Вугілля та антрацит не відповідав нормативним показникам і вимогам, зазначеним в тендерній документації та договорах, повідомили в прокуратурі Волині, пише



Під час слідства встановили, що згідно з договорами, укладеними у 2024 році за результатами закупівель, підприємство постачало неякісне кам’яне вугілля та антрацит, за нього платили з місцевих бюджетів, як за якісний.



Загальна сума завданих збитків становить майже 1,5 мільйона гривень, повідомляють у прокуратурі. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.



Жінку звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, у великих та особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану за ч.ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.



У разі доведення вини у суді жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

