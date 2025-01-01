Повідомили про підозру директорці приватного підприємства за постачання неякісного вугілля в навчальні заклади Волині

Повідомили про підозру директорці приватного підприємства за постачання неякісного вугілля в навчальні заклади Волині
На Волині повідомили про підозру директорці приватного підприємства за постачання до трьох навчальних закладів області кам’яного вугілля та антрациту, яке було неналежної якості.

Вугілля та антрацит не відповідав нормативним показникам і вимогам, зазначеним в тендерній документації та договорах, повідомили в прокуратурі Волині, пише Суспільне.

Під час слідства встановили, що згідно з договорами, укладеними у 2024 році за результатами закупівель, підприємство постачало неякісне кам’яне вугілля та антрацит, за нього платили з місцевих бюджетів, як за якісний.

Загальна сума завданих збитків становить майже 1,5 мільйона гривень, повідомляють у прокуратурі. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Жінку звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, у великих та особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану за ч.ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини у суді жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, директорка, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти почали ходити у штурми на конях - 92 ОШБр зафіксувала «кінноту»
Сьогодні, 19:08
До середини тижня - морози: якої погоди слід очікувати волинянам на Різдво
Сьогодні, 18:13
Повідомили про підозру директорці приватного підприємства за постачання неякісного вугілля в навчальні заклади Волині
Сьогодні, 17:34
Що потрібно знати про засоби для догляду за ротовою порожниною
Сьогодні, 17:19
Історії, які варто прожити: лучан запрошують на вистави та концерт, які відбудуться у січні
Сьогодні, 16:38
Медіа
відео
1/8