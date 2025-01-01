Історії, які варто прожити: лучан запрошують на вистави та концерт, які відбудуться у січні
Сьогодні, 16:38
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту, які відбудуться у січні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«У січні на сцені – історії, які варто прожити. Розпочніть рік разом із театром» – йдеться в повідомленні.
Артисти запрошують глядачів на драми, рапсодію, комедії та концерт, а найменших глядачів – на мюзикл та інші казкові історії.
Коментарі 0
