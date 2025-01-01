Історії, які варто прожити: лучан запрошують на вистави та концерт, які відбудуться у січні

Історії, які варто прожити: лучан запрошують на вистави та концерт, які відбудуться у січні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту, які відбудуться у січні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«У січні на сцені – історії, які варто прожити. Розпочніть рік разом із театром» – йдеться в повідомленні.

Артисти запрошують глядачів на драми, рапсодію, комедії та концерт, а найменших глядачів – на мюзикл та інші казкові історії.
Історії, які варто прожити: лучан запрошують на вистави та концерт, які відбудуться у січні



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про підозру директорці приватного підприємства за постачання неякісного вугілля в навчальні заклади Волині
Сьогодні, 17:34
Що потрібно знати про засоби для догляду за ротовою порожниною
Сьогодні, 17:19
Історії, які варто прожити: лучан запрошують на вистави та концерт, які відбудуться у січні
Сьогодні, 16:38
Одинадцятикласника з Волині судили за псевдозамінування шкіл на Львівщині
Сьогодні, 16:08
Чи реально заряджати електромобіль від сонячних панелей вдома
Сьогодні, 15:45
Медіа
відео
1/8