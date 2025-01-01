Історії, які варто прожити: лучан запрошують на вистави та концерт, які відбудуться у січні





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту, які відбудуться у січні.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«У січні на сцені – історії, які варто прожити. Розпочніть рік разом із театром» – йдеться в повідомленні.Артисти запрошують глядачів на драми, рапсодію, комедії та концерт, а найменших глядачів – на мюзикл та інші казкові історії.

