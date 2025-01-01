В Україні фіксують зростання захворюваності на вітрянку: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 21:15
На тлі інформації Міністерства охорони здоров’я України про зростання захворюваності на вітряну віспу в Україні, зокрема в західних областях, журналісти ВСН поспілкувалися з фахівцями щодо ситуації на Волині.
У МОЗ повідомляють, що вітряна віспа активно поширюється країною, найбільше випадків фіксують у дитячих колективах, а дорослі переносять хворобу значно важче та з ризиком ускладнень. Водночас регіональна епідеміологічна ситуація може відрізнятися.
Як повідомила журналістам ВСН керівниця Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська, жодних офіційних листів чи попереджень від санітарно-епідеміологічних служб щодо спалаху вітрянки на Волині не надходило.
«Вітряна віспа або ж вітрянка є вірусним захворюванням, тому поодинокі випадки можуть виникати в межах одного колективу. Водночас така кількість хворих не свідчить про ускладнення епідеміологічної ситуації на Волині.
У разі появи симптомів варто звертатися до сімейного лікаря, з яким укладена декларація, за потреби можливе дистанційне консультування, зокрема за фото».
Медичний директор з інфекційних хвороб Ірина Капустіна зазначила, що станом на сьогодні відомо лише про три випадки захворювання серед дорослих і один — у дитини. Усі вони мають відносно легкий перебіг і не потребують запровадження додаткових протиепідемічних заходів.
