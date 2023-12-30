У Луцьку оголосили вирок обвинуваченому у держзраді авіалюбителю Іллі Сметаніну

Іллі Сметаніну, якого обвинувачували у держзраді і наведенні російських ракет на Луцький військовий аеродром.



Вирок оголосили під час закритого судового засідання, повідомила кореспондентка



Як розповів спікер Луцького міськрайонного суду В'ячеслав Покидюк, суд врахував усі обставини, які були досліджені у цій справі.



"Врахували покази свідків, які позитивно характеризували обвинуваченого. Також до пом'якшуючих обставин можна віднести те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності", — додав спікер.



Зі слів В'ячеслава Покидюка, Сметанін був присутній під час оголошення вироку, але свою вину у вчиненому не визнав. Час перебування у слідчому ізоляторі, з 1 березня 2022 року, йому буде зарахованодо строку відбуття покарання.



У сторони захисту, каже спікер, є 30 днів для оскарження вироку суду в апеляційному суді. Поки що рішення не вступило в законну силу. Станом на 5 липня Ілля Сметанін ще перебуває у СІЗО.



Що відомо про справу Сметаніна



Зранку 24 лютого 2022 року по військовому аеродрому поблизу Луцька російська авіація завдала декілька ракетних ударів. Вже 4 березня в Службі безпеки України повідомили про затримання лучанина за підозрою у держзраді.



Слідчим авіалюбитель, який висвітлював у соцмережах роботу аеродрому, Ілля Сметанін тоді зізнався, що "здав" ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. 28 квітня Луцький міськрайонний суд призначив підозрюваному у Держзраді Іллі Сметаніну заставу в мільйон 984 тисячі гривень. Вже в серпні 2022-го Сметанін заявляв у суді, що не визнає провину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 липня у Луцькому міськрайонному суді оголосили вирок, якогоВирок оголосили під час закритого судового засідання, повідомила кореспондентка Суспільного . Сметаніну призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років без конфіскації майна.Як розповів спікер Луцького міськрайонного суду, суд врахував усі обставини, які були досліджені у цій справі."Врахували покази свідків, які позитивно характеризували обвинуваченого. Також до пом'якшуючих обставин можна віднести те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності", — додав спікер.Зі слів В'ячеслава Покидюка, Сметанін був присутній під час оголошення вироку, але свою вину у вчиненому не визнав. Час перебування у слідчому ізоляторі, з 1 березня 2022 року, йому буде зарахованодо строку відбуття покарання.У сторони захисту, каже спікер, є 30 днів для оскарження вироку суду в апеляційному суді. Поки що рішення не вступило в законну силу. Станом на 5 липня Ілля Сметанін ще перебуває у СІЗО.Зранку 24 лютого 2022 року по військовому аеродрому поблизу Луцька російська авіація завдала декілька ракетних ударів. Вже 4 березня в Службі безпеки України повідомили про затримання лучанина за підозрою у держзраді.Слідчим авіалюбитель, який висвітлював у соцмережах роботу аеродрому, Ілля Сметанін тоді зізнався, що "здав" ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. 28 квітня Луцький міськрайонний суд призначив підозрюваному у Держзраді Іллі Сметаніну заставу в мільйон 984 тисячі гривень. Вже в серпні 2022-го Сметанін заявляв у суді, що не визнає провину.

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