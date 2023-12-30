У Луцьку оголосили вирок обвинуваченому у держзраді авіалюбителю Іллі Сметаніну

У Луцьку оголосили вирок обвинуваченому у держзраді авіалюбителю Іллі Сметаніну
5 липня у Луцькому міськрайонному суді оголосили вирок Іллі Сметаніну, якого обвинувачували у держзраді і наведенні російських ракет на Луцький військовий аеродром.

Вирок оголосили під час закритого судового засідання, повідомила кореспондентка Суспільного. Сметаніну призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 12 років без конфіскації майна.

Як розповів спікер Луцького міськрайонного суду В'ячеслав Покидюк, суд врахував усі обставини, які були досліджені у цій справі.

"Врахували покази свідків, які позитивно характеризували обвинуваченого. Також до пом'якшуючих обставин можна віднести те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності", — додав спікер.

Зі слів В'ячеслава Покидюка, Сметанін був присутній під час оголошення вироку, але свою вину у вчиненому не визнав. Час перебування у слідчому ізоляторі, з 1 березня 2022 року, йому буде зарахованодо строку відбуття покарання.

У сторони захисту, каже спікер, є 30 днів для оскарження вироку суду в апеляційному суді. Поки що рішення не вступило в законну силу. Станом на 5 липня Ілля Сметанін ще перебуває у СІЗО.

Що відомо про справу Сметаніна

Зранку 24 лютого 2022 року по військовому аеродрому поблизу Луцька російська авіація завдала декілька ракетних ударів. Вже 4 березня в Службі безпеки України повідомили про затримання лучанина за підозрою у держзраді.

Слідчим авіалюбитель, який висвітлював у соцмережах роботу аеродрому, Ілля Сметанін тоді зізнався, що "здав" ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. 28 квітня Луцький міськрайонний суд призначив підозрюваному у Держзраді Іллі Сметаніну заставу в мільйон 984 тисячі гривень. Вже в серпні 2022-го Сметанін заявляв у суді, що не визнає провину.

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Теги: Луцьк, Сметанін, аеродром
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