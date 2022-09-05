Львівські школярі вийдуть на навчання у серпні через відключення світла





Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише



У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.



Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.



Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. У разі погіршення ситуації з електроенергією канікули продовжать. Також у школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.



«План такий. Якщо будуть зміни, оперативно повідомимо. Наша мета — забезпечити якісну освіту за будь-яких умов», — написав Садовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові навчання в школах розпочнеться 19 серпня, аби на тлі проблем з електропостачанням гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік.Про це повідомив міський голова Львова, пише Громадське У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. У разі погіршення ситуації з електроенергією канікули продовжать. Також у школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.«План такий. Якщо будуть зміни, оперативно повідомимо. Наша мета — забезпечити якісну освіту за будь-яких умов», — написав Садовий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію