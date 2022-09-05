Львівські школярі вийдуть на навчання у серпні через відключення світла
Сьогодні, 15:21
У Львові навчання в школах розпочнеться 19 серпня, аби на тлі проблем з електропостачанням гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише Громадське.
У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.
Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.
Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. У разі погіршення ситуації з електроенергією канікули продовжать. Також у школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.
«План такий. Якщо будуть зміни, оперативно повідомимо. Наша мета — забезпечити якісну освіту за будь-яких умов», — написав Садовий.
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Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише Громадське.
У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.
Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.
Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. У разі погіршення ситуації з електроенергією канікули продовжать. Також у школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.
«План такий. Якщо будуть зміни, оперативно повідомимо. Наша мета — забезпечити якісну освіту за будь-яких умов», — написав Садовий.
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