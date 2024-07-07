Два роки жевріла надія, що у полоні: на війні загинув Герой з Волині Михайло Назарчук

Михайло Назарчук.



Про це Віктор Регешук на своїй сторінці у фейсбуці.



"На жаль, знову сумна звістка надійшла в с.Ситниця. На війні загинув наш односелець, земляк Михайло Назарчук. Два роки у нас жевріла надія на те, що наш Герой знаходиться в полоні. На превеликий жаль, сьогодні ми маємо звістку про його загибель.



Повідомляємо, що зустріч Героя та чин поховання нашого Михайла відбудеться 07.07.2024 року на кладовищі с.Ситниця .



Тому просимо жителів с.Ситниця та мешканців нашої громади орієнтовно 0 12.00 годині, у неділю, з повороту дороги Луцьк- Маневичі утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну та наше з Вами життя", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув Герой з ВолиніПро це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."На жаль, знову сумна звістка надійшла в с.Ситниця. На війні загинув наш односелець, земляк Михайло Назарчук. Два роки у нас жевріла надія на те, що наш Герой знаходиться в полоні. На превеликий жаль, сьогодні ми маємо звістку про його загибель.Повідомляємо, що зустріч Героя та чин поховання нашого Михайла відбудеться 07.07.2024 року на кладовищі с.Ситниця .Тому просимо жителів с.Ситниця та мешканців нашої громади орієнтовно 0 12.00 годині, у неділю, з повороту дороги Луцьк- Маневичі утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну та наше з Вами життя", - йдеться в повідомленні.

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