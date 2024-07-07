Два роки жевріла надія, що у полоні: на війні загинув Герой з Волині Михайло Назарчук

Два роки жевріла надія, що у полоні: на війні загинув Герой з Волині Михайло Назарчук
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Михайло Назарчук.

Про це повідомив Віктор Регешук на своїй сторінці у фейсбуці.

"На жаль, знову сумна звістка надійшла в с.Ситниця. На війні загинув наш односелець, земляк Михайло Назарчук. Два роки у нас жевріла надія на те, що наш Герой знаходиться в полоні. На превеликий жаль, сьогодні ми маємо звістку про його загибель.

Повідомляємо, що зустріч Героя та чин поховання нашого Михайла відбудеться 07.07.2024 року на кладовищі с.Ситниця .

Тому просимо жителів с.Ситниця та мешканців нашої громади орієнтовно 0 12.00 годині, у неділю, з повороту дороги Луцьк- Маневичі утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну та наше з Вами життя", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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