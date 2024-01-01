В Україну прибула третя система ППО Patriot з Німеччини





Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, пише



«Patriot посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині», — зазначив посол.



Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна хоче якомога швидше знайти в партнерів 7 батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.



Президент Володимир Зеленський заявляв, що загалом для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів. Скільки зараз в Україні таких систем — не розкривається.



Зрештою, Німеччина оголосила про ініціативу з надання Україні додаткових засобів ППО та закликала партнерів та треті країни приєднатися до неї. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну вже прибув третій зенітний ракетний комплекс Patriot з Німеччини.Про це повідомив посол Німеччини в Україні, пише Громадське «Patriot посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині», — зазначив посол.Раніше міністр закордонних справрозповів, що Україна хоче якомога швидше знайти в партнерів 7 батарей Patriot. Зокрема, країна готова позичити їх, щоб захистити свої великі міста.Президентзаявляв, що загалом для повного закриття неба над Україною потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів. Скільки зараз в Україні таких систем — не розкривається.Зрештою, Німеччина оголосила про ініціативу з надання Україні додаткових засобів ППО та закликала партнерів та треті країни приєднатися до неї. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що країни НАТО взяли на себе зобов'язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

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