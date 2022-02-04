10-річному хлопчику з Луцька терміново потрібна допомога

10-річному хлопчику з Луцька терміново потрібна допомога
10-річному Тимуру з Луцька терміново потрібна наша допомога.

Про це повідомили у благодійному фонді «З Богом у серці».

"У хлопчика підозра на мієлодиспластичний синдром. Його кістковий мозок не виробляє самостійно компоненти крові, які чинять опір інфекціям, перешкоджають кровотечам тощо. Якщо діагноз підтвердиться, Тимура готуватимуть до трансплантації кісткового мозку. Потрібно зробити дослідження крові на наявність мієлодиспластичного синдрому та подібних на нього патологій!

Хлопчик виглядає цілком здоровим, мама досі не вірить, що її дитина може потребувати такої радикальної терапії. Але кожної миті це захворювання — загроза для життя Тимурчика. Тому діяти потрібно швидко", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна сума: 45 000 грн.

"Зараз Тимуру ще дужче потрібна наша допомога. Його сімʼя не має змоги самостійно сплатити дороговартісні дослідження – секвенування геному, яке потрібно зробити терміново, а в Україні виконати такого рівня дослідження станом на сьогодні можливості немає. Дуже просимо кожного, хто має змогу, переказати посильний внесок з призначенням «для Тимура Денисюка»", - наголошують у благодійному фонді.
10-річному хлопчику з Луцька терміново потрібна допомога

Благодійна банка:

https://send.monobank.ua/jar/7e6kvbHnFP

Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:

4246 0010 0224 4295


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, дитина, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну прибула третя система ППО Patriot з Німеччини
Сьогодні, 14:25
Повідомили про зміну графіків відключень світла на два тижні
Сьогодні, 14:11
10-річному хлопчику з Луцька терміново потрібна допомога
Сьогодні, 13:45
Орбан прибув до Москви та зустрінеться із путіним, - ЗМІ
Сьогодні, 13:20
На Волині з робочою поїздкою перебуває віцеспікер Верховної Ради України
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога
04 лютий, 2022, 15:45
6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації 6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації
14 грудень, 2021, 11:07
Луцькі патрульні допомогли батькам доправити хвору дитину до лікарні Луцькі патрульні допомогли батькам доправити хвору дитину до лікарні
12 лютий, 2021, 12:10
У Луцьку 22 дітям загиблих атовців виплатили допомогу У Луцьку 22 дітям загиблих атовців виплатили допомогу
21 серпень, 2018, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів
Сьогодні, 12:20
 1
Вночі українські захисники збили всі 32 російські дрони
Сьогодні, 09:00
 1
В Україну прибула третя система ППО Patriot з Німеччини
Сьогодні, 14:25
 0
Повідомили про зміну графіків відключень світла на два тижні
Сьогодні, 14:11
 0
10-річному хлопчику з Луцька терміново потрібна допомога
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8