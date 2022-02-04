10-річному хлопчику з Луцька терміново потрібна допомога

Тимуру з Луцька терміново потрібна наша допомога.



Про це



"У хлопчика підозра на мієлодиспластичний синдром. Його кістковий мозок не виробляє самостійно компоненти крові, які чинять опір інфекціям, перешкоджають кровотечам тощо. Якщо діагноз підтвердиться, Тимура готуватимуть до трансплантації кісткового мозку. Потрібно зробити дослідження крові на наявність мієлодиспластичного синдрому та подібних на нього патологій!



Хлопчик виглядає цілком здоровим, мама досі не вірить, що її дитина може потребувати такої радикальної терапії. Але кожної миті це захворювання — загроза для життя Тимурчика. Тому діяти потрібно швидко", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загальна сума: 45 000 грн.



"Зараз Тимуру ще дужче потрібна наша допомога. Його сімʼя не має змоги самостійно сплатити дороговартісні дослідження – секвенування геному, яке потрібно зробити терміново, а в Україні виконати такого рівня дослідження станом на сьогодні можливості немає. Дуже просимо кожного, хто має змогу, переказати посильний внесок з призначенням «для Тимура Денисюка»", - наголошують у благодійному фонді.



Благодійна банка:



https://send.monobank.ua/jar/7e6kvbHnFP



Картка Благодійного Фонду «З Богом у серці»:



4246 0010 0224 4295





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10-річномуз Луцька терміново потрібна наша допомога.Про це повідомили у благодійному фонді «З Богом у серці»."У хлопчика підозра на мієлодиспластичний синдром. Його кістковий мозок не виробляє самостійно компоненти крові, які чинять опір інфекціям, перешкоджають кровотечам тощо. Якщо діагноз підтвердиться, Тимура готуватимуть до трансплантації кісткового мозку. Потрібно зробити дослідження крові на наявність мієлодиспластичного синдрому та подібних на нього патологій!Хлопчик виглядає цілком здоровим, мама досі не вірить, що її дитина може потребувати такої радикальної терапії. Але кожної миті це захворювання — загроза для життя Тимурчика. Тому діяти потрібно швидко", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що загальна сума: 45 000 грн."Зараз Тимуру ще дужче потрібна наша допомога. Його сімʼя не має змоги самостійно сплатити дороговартісні дослідження – секвенування геному, яке потрібно зробити терміново, а в Україні виконати такого рівня дослідження станом на сьогодні можливості немає. Дуже просимо кожного, хто має змогу, переказати посильний внесок з призначенням «для Тимура Денисюка»", - наголошують у благодійному фонді.4246 0010 0224 4295

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