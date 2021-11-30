На Волині з робочою поїздкою перебуває віцеспікер Верховної Ради України

Олександр Корнієнко перебуває з робочою поїздкою у Волинській області. Розглядається багато питань про енергетику та підвищення енергонезалежності.



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"У ЦНАПі Литовезької територіальної громади продемонстрували встановлені сонячні електростанції, які покривають всі потреби і дозволили стати будівлі енергонезалежною. Водночас Голова ОТГ під час зустрічі за участі Голів сусідніх громад, Голови військової районної адміністрації, представника Волинської ОДА детально розповіла про життя громади — стратегічні плани, реалізовані проєкти та виклики з якими стикаються мешканці. Серед пріоритету розвитку — відновлювальні джерела енергії.



Насправді громада демонструє приклад підвищення енергонезалежності та втілення важливих сьогодні ініціатив. Якби всі українські ОТГ мали можливість і спроможність реалізовувати подібне — встановлювати СЕС та генерувати електроенергію — це стало б потужним кроком вперед", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що водночас представниками OKKO Group представлено проєкти вітроелектростанцій, які заплановані реалізуватися у Західній Україні. Компанія прагне підтримувати Енергетичну Стратегію України, зокрема, йдеться про прискорення «зеленого» переходу та сприяння енергетичної незалежності.



Під час зустрічі з Борисом Карпусом, Нововолинським міським головою, та підприємцями було детально презентовано діяльність міста, зокрема, акцентовано на сприятливих умовах для відкриття виробництв. Посадовці обговорили перспективи розвитку, низку проблем з якими стикаються підприємці та ймовірні шляхи їхнього вирішення.



Також в межах візиту відвідав кластерну лікарню Волинського госпітального округу. Поспілкувався з головним лікарем та лікарями, які поінформували про стан справ, досягнуті результати щодо новації лікарні, а також подальші плани. Зокрема, заплановано встановлення сонячних електростанцій, які покриють до 70% потреб щодо електроенергії.



Оглянули КП «Нововолинськводоканал» Нововолинської міської ради, де розповіли про будівництво сонячних електростанцій, що забезпечать стабільну роботу всіх об’єктів водної інфраструктури в умовах тривалих відключень. Також завдяки СЕС на комунальному підприємстві планують зменшити споживання електроенергії.



У реалізації цього проєкту провідну роль відіграє UNICEF Ukraine. Зокрема, відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між КП «Нововолинськводоканал» НМР та Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй щодо покращення доступу до безпечної питної води та послуг санітарії у Нововолинській міській територіальній громаді.



"Вважаю, що Волинська область стала однією з тих, яка активно впроваджує енергетичні рішення, що дозволяють ефективно реагувати та відповідати на виклики сьогоднішніх днів в умовах повномасштабного вторгнення, а в майбутньому — розвивати енергонезалежність України", - наголосив Корнієнко.

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