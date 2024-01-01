Сповістили про загибель на війні волинянина Юрія Киришка
Сьогодні, 12:57
До Колківської громади на Волині знову надійшла сумна новина про загибель на фронті краянина.
Про це у фейсбуці повідомила Колківська селищна рада.
На війні загинув земляк - житель села Велика Осниця Юрій Васильович Киришко (10.03.1989 р.н.)
Волинянин був призваний на військову службу 28 жовтня 2023 року, мужньо виконував військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність.
А 3 липня 2024 року під час мінометного обстрілу противником отримав поранення, несумісні з життям, на території Харківської області.
«Просимо мешканців громади утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну, про конкретний час зустрічі кортежу з тілом загиблого Захисника буде повідомлено додатково. Герої не вмирають!» - повідомили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомила Колківська селищна рада.
На війні загинув земляк - житель села Велика Осниця Юрій Васильович Киришко (10.03.1989 р.н.)
Волинянин був призваний на військову службу 28 жовтня 2023 року, мужньо виконував військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність.
А 3 липня 2024 року під час мінометного обстрілу противником отримав поранення, несумісні з життям, на території Харківської області.
«Просимо мешканців громади утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну, про конкретний час зустрічі кортежу з тілом загиблого Захисника буде повідомлено додатково. Герої не вмирають!» - повідомили у селищній раді.
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