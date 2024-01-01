Сповістили про загибель на війні волинянина Юрія Киришка

До Колківської громади на Волині знову надійшла сумна новина про загибель на фронті краянина.Про це у фейсбуці повідомила Колківська селищна рада.На війні загинув земляк - житель села Велика Осниця(10.03.1989 р.н.)Волинянин був призваний на військову службу 28 жовтня 2023 року, мужньо виконував військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність.А 3 липня 2024 року під час мінометного обстрілу противником отримав поранення, несумісні з життям, на території Харківської області.«Просимо мешканців громади утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну, про конкретний час зустрічі кортежу з тілом загиблого Захисника буде повідомлено додатково. Герої не вмирають!» - повідомили у селищній раді.