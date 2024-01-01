Сповістили про загибель на війні волинянина Юрія Киришка

Сповістили про загибель на війні волинянина Юрія Киришка
До Колківської громади на Волині знову надійшла сумна новина про загибель на фронті краянина.

Про це у фейсбуці повідомила Колківська селищна рада.

На війні загинув земляк - житель села Велика Осниця Юрій Васильович Киришко (10.03.1989 р.н.)

Волинянин був призваний на військову службу 28 жовтня 2023 року, мужньо виконував військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність.

А 3 липня 2024 року під час мінометного обстрілу противником отримав поранення, несумісні з життям, на території Харківської області.
Сповістили про загибель на війні волинянина Юрія Киришка

«Просимо мешканців громади утворити живий коридор та гідно зустріти нашого Захисника, який віддав життя за Україну, про конкретний час зустрічі кортежу з тілом загиблого Захисника буде повідомлено додатково. Герої не вмирають!» - повідомили у селищній раді.

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Теги: загиблі, війна
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