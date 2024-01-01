Загинув за день до дня народження: за волю України віддав своє життя Герой з Волині Павло Дрозд

Загинув за день до дня народження: за волю України віддав своє життя Герой з Волині Павло Дрозд
Турійська громада у жалобі – 2 липня у російсько-українській війні загинув Герой з села Бобли Павло Дрозд.

Про це повідомили у громаді.

"У Збройні сили України Павло був мобілізований у перші ж дні війни – 28 лютого 2022 року. Останній бій наш захисник прийняв у Покровському районі Донецької області. У стрій Небесного легіону він став зовсім молодим, загинув за день до свого дня народження, коли йому мало б виповнитися 31 рік", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з трагічною подією в Турійській громаді оголошується триденна жалоба з 5 по 7 липня.

"Розділяємо біль втрати з рідними, висловлюємо щире співчуття усім, кому був дорогий серцю Павло. Вічна пам’ять і шана Герою", - наголошують у громаді.

Зазначається, що про день і час прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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