Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів

Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів
За минулу добу росія втратила ще 1110 солдатів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,

- танків ‒ 8142 (+10) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,

- артилерійських систем – 14831 (+54) од,

- РСЗВ – 1115 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 878 (+0) од,

- літаків – 360 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),

- крилаті ракети ‒ 2342 (+0),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,

- спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).
Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів

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Теги: Росія, Україна, війна
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