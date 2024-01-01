Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів





Про це йдеться у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,



- танків ‒ 8142 (+10) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,



- артилерійських систем – 14831 (+54) од,



- РСЗВ – 1115 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 878 (+0) од,



- літаків – 360 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),



- крилаті ракети ‒ 2342 (+0),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,



- спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу росія втратила ще 1110 солдатів.Про це йдеться у зведенні Генштабу.- особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,- танків ‒ 8142 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,- артилерійських систем – 14831 (+54) од,- РСЗВ – 1115 (+0) од,- засоби ППО ‒ 878 (+0) од,- літаків – 360 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),- крилаті ракети ‒ 2342 (+0),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,- спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію