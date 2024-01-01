На війні обірвалося життя Героя Андрія Ткача з Волині
Сьогодні, 12:26
Безжальна та жорстока війна знову чорною звісткою відгукнулася в Камінь-Каширській громаді на Волині.
Боронячи рубежі української держави в бою з окупантами загинув відважний наш краянин, вірний син України із села Раків Ліс – Ткач Андрій Степанович, 1975 року народження, повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширська міськрада.
Життя бійця трагічно обірвалося 3 липня 2024 року в Донецькій області. Тяжко прийняти страшну втрату. Одвічний біль в серцях людей, які любили та знали Андрія Ткача.
Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині полеглого бійця.
«Хай Господь допоможе в час непоправного горя та глибокого смутку. Низький уклін і вічна шана відважному Захиснику. Нехай спочиває в мирі, спокої, якого не судилося дочекатися», - зазначили у міськраді.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
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Боронячи рубежі української держави в бою з окупантами загинув відважний наш краянин, вірний син України із села Раків Ліс – Ткач Андрій Степанович, 1975 року народження, повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширська міськрада.
Життя бійця трагічно обірвалося 3 липня 2024 року в Донецькій області. Тяжко прийняти страшну втрату. Одвічний біль в серцях людей, які любили та знали Андрія Ткача.
Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині полеглого бійця.
«Хай Господь допоможе в час непоправного горя та глибокого смутку. Низький уклін і вічна шана відважному Захиснику. Нехай спочиває в мирі, спокої, якого не судилося дочекатися», - зазначили у міськраді.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
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