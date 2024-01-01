На війні обірвалося життя Героя Андрія Ткача з Волині

Безжальна та жорстока війна знову чорною звісткою відгукнулася в Камінь-Каширській громаді на Волині.Боронячи рубежі української держави в бою з окупантами загинув відважний наш краянин, вірний син України із села Раків Ліс –, 1975 року народження, повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширська міськрада.Життя бійця трагічно обірвалося 3 липня 2024 року в Донецькій області. Тяжко прийняти страшну втрату. Одвічний біль в серцях людей, які любили та знали Андрія Ткача.Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття родині полеглого бійця.«Хай Господь допоможе в час непоправного горя та глибокого смутку. Низький уклін і вічна шана відважному Захиснику. Нехай спочиває в мирі, спокої, якого не судилося дочекатися», - зазначили у міськраді.Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.