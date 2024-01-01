На Волині під час пожежі у будинку загинула 45-річна жінка

На Волині під час пожежі у будинку загинула 45-річна жінка
Під час пожежі у Поромівській громаді вогнеборці виявили загиблу людину.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

4 липня ввечері у селі Верхнів Поромівської громади Володимирського району трапилась пожежа у двоповерховому житловому будинку.

Під ліквідації було виявлено тіло жінки, 1978 року народження.

Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 22:05, ліквідація пожежі зафіксована о 23:11. На місці події працювали рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська, 7 ДПРЧ міста Володимира та добровільна пожежна команда с. Поромів. Вогнем пошкоджено перекриття і покрівлю будинку, речі та меблі всередині.
На Волині під час пожежі у будинку загинула 45-річна жінка

Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, будинок, пожежа, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні обірвалося життя Героя Андрія Ткача з Волині
Сьогодні, 12:26
Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів
Сьогодні, 12:20
На Волині під час пожежі у будинку загинула 45-річна жінка
Сьогодні, 12:00
На Луганщині російський військовий зґвалтував і вбив двох дівчат
Сьогодні, 11:50
Ракетні удари по Одесі коригувала жіноча агентурна група фсб
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
На Волині через замикання холодильника загорівся будинок На Волині через замикання холодильника загорівся будинок
04 квітень, 11:05
На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні На Волині горіли автомобіль та два будинки: жінку з опіками госпіталізували до лікарні
21 березень, 10:16
На Волині згоріла хата-пустка На Волині згоріла хата-пустка
24 січень, 10:10
На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік На Волині горів житловий будинок: опіки отримав 31-річний чоловік
10 січень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загарбницька росія за добу втратила ще 1110 солдатів
Сьогодні, 12:20
 1
Вночі українські захисники збили всі 32 російські дрони
Сьогодні, 09:00
 1
Сповістили про загибель на війні волинянина Юрія Киришка
Сьогодні, 12:57
 0
У районі на Волині 15 посадовців покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією
Сьогодні, 12:45
 0
Загинув за день до дня народження: за волю України віддав своє життя Герой з Волині Павло Дрозд
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8