На Волині під час пожежі у будинку загинула 45-річна жінка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



4 липня ввечері у селі Верхнів Поромівської громади Володимирського району трапилась пожежа у двоповерховому житловому будинку.



Під ліквідації було виявлено тіло жінки, 1978 року народження.



Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 22:05, ліквідація пожежі зафіксована о 23:11. На місці події працювали рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська, 7 ДПРЧ міста Володимира та добровільна пожежна команда с. Поромів. Вогнем пошкоджено перекриття і покрівлю будинку, речі та меблі всередині.



Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час пожежі у Поромівській громаді вогнеборці виявили загиблу людину.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.4 липня ввечері у селі Верхнів Поромівської громади Володимирського району трапилась пожежа у двоповерховому житловому будинку.Під ліквідації було виявлено тіло жінки, 1978 року народження.Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 22:05, ліквідація пожежі зафіксована о 23:11. На місці події працювали рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська, 7 ДПРЧ міста Володимира та добровільна пожежна команда с. Поромів. Вогнем пошкоджено перекриття і покрівлю будинку, речі та меблі всередині.Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію