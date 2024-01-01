На Волині під час пожежі у будинку загинула 45-річна жінка
Сьогодні, 12:00
Під час пожежі у Поромівській громаді вогнеборці виявили загиблу людину.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 липня ввечері у селі Верхнів Поромівської громади Володимирського району трапилась пожежа у двоповерховому житловому будинку.
Під ліквідації було виявлено тіло жінки, 1978 року народження.
Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 22:05, ліквідація пожежі зафіксована о 23:11. На місці події працювали рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська, 7 ДПРЧ міста Володимира та добровільна пожежна команда с. Поромів. Вогнем пошкоджено перекриття і покрівлю будинку, речі та меблі всередині.
Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 липня ввечері у селі Верхнів Поромівської громади Володимирського району трапилась пожежа у двоповерховому житловому будинку.
Під ліквідації було виявлено тіло жінки, 1978 року народження.
Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 22:05, ліквідація пожежі зафіксована о 23:11. На місці події працювали рятувальники 5 ДПРЧ міста Нововолинська, 7 ДПРЧ міста Володимира та добровільна пожежна команда с. Поромів. Вогнем пошкоджено перекриття і покрівлю будинку, речі та меблі всередині.
Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.
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