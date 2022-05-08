На Луганщині російський військовий зґвалтував і вбив двох дівчат

На Луганщині російський військовий зґвалтував і вбив двох дівчат
Російський військовий жорстоко зґвалтував та вбив двох дівчат.

Про це повідомили на сторінці у Фейсбуці Луганської обласної державної адміністрації.

"Цими днями Старобільщина здригнулась від жахливого злочину: з різницею у тиждень знов знайшли двох дівчат, жорстоко зґвалтованих, замучених і вбитих. Вбивцею виявився двічі судимий за групове зґвалтування російський військовий. Такі вони «асвабадітєлі»: кати та вбивці. За кожний злочин, скоєний на нашій землі, окупанти будуть покарані", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор, вже три доби поспіль наші Греківка, Макіївка та Невське – в епіцентрі ворожих атак. За добу тут відбулось 14 боєзіткнень. Захисники України відбили 13 спроб прорвати нашу оборону, ще один бій триває поблизу Невського. У районі Стельмахівки російські війська чотири рази атакували наші позиції. Успіху не мали.

По Макіївці та Невському росіяни 18 разів били з артилерії, останнє тричі накривали вогнем з РСЗВ. 45 разів використовували БПЛА.

"Життя у цих населених пунктах перетворилось на суцільне пекло. Навіть ті, хто попри небезпеку, категорично відмовлялись залишати свої господарства, не витримують. Учора з Макіївки власним транспортом виїхало подружжя пенсійного віку, яке тепер буде мешкати у родичів на Харківщині. Також вдалося евакуювати до м.Слов’янська жінку 1964 р.н., Красноріченська СВА допоможе їй дістатися Полтави, де на неї вже чекають близькі. Сподіваюсь, що керівникам громади вдасться переконати й інших людей переміститись у безпечні регіони. Уся необхідна допомога їм буде надана», - повідомив очільник Луганщини Артем Лисогор.

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Теги: Росія, Україна, війна, Луганщина
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