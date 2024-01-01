Патрульні назвали перелік місць у Луцьку, де потрібні світлофори
Сьогодні, 11:10
У Луцьку є кілька місць, де варто встановити світлофори. Наприклад, на перехрестях вул. Героїв-добровольців — Конякіна, просп. Відродження — вул. Максима Кривоноса (с. Липини) та вул. Конякіна, 14.
Про це пише телеграмканал misto.media з посиланням на управління патрульної поліції Волині.
Також патрульні радять зробити регульоване перехрестя вул. Чернишевського — Кічкарівська, бо там зросла інтенсивність руху.
Цьогоріч у Луцьку обіцяють встановити світлофор на вул. Володимирській (біля будинків №48-50), а раніше облаштували світлофор з острівцем безпеки на вул. Львівській (біля обласного фтизіопульмонологічного центру). Там кілька разів збивали дітей — учнів Луцького ліцею №2, тож батьки й дирекція школи звертались до міськради.
«На переході на вул. Володимирській водій в’їхав у натовп учнів, постраждала одна дитина. В грудні минулого року була ДТП за участю нашої учениці на Львівській. Вона бігла за маршруткою, водій не зреагував та збив її на пішохідному переході», — розповів директор закладу Роман Поліщук.
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Про це пише телеграмканал misto.media з посиланням на управління патрульної поліції Волині.
Також патрульні радять зробити регульоване перехрестя вул. Чернишевського — Кічкарівська, бо там зросла інтенсивність руху.
Цьогоріч у Луцьку обіцяють встановити світлофор на вул. Володимирській (біля будинків №48-50), а раніше облаштували світлофор з острівцем безпеки на вул. Львівській (біля обласного фтизіопульмонологічного центру). Там кілька разів збивали дітей — учнів Луцького ліцею №2, тож батьки й дирекція школи звертались до міськради.
«На переході на вул. Володимирській водій в’їхав у натовп учнів, постраждала одна дитина. В грудні минулого року була ДТП за участю нашої учениці на Львівській. Вона бігла за маршруткою, водій не зреагував та збив її на пішохідному переході», — розповів директор закладу Роман Поліщук.
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