Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. РЕКЛАМА

Горілка преміум-класузнову підтвердила свій високий статус на світовому ринку, цього разу на найбільшій виставці напоїв Imbibe Live 2024 у Лондоні.Про це повідомляють на сайті компанії.На цьому значущому заході команда представила не тільки класичну продукцію, а й інноваційні підходи в пакуванні горілки з використанням натуральної шкіри, що вразило учасників та відвідувачів виставки.Ще одним ключовим моментом участіу виставці стала дегустація преміальної горілки у спеціально відведеній зоні - Tasting Room Imbibe Live 2024. Відвідувачі мали можливість на власний смак оцінити високу якість української продукції, що викликало чималий інтерес і захоплення.Imbibe Live, що проходить щорічно в Лондоні, є найважливішою подією для індустрії напоїв у Великобританії. Це інтерактивний захід, орієнтований на фахівців, які займаються пошуком, закупівлею та продажем напоїв. Він допомагає відкривати нові бренди та інноваційні смаки, що сприяє розвитку індустрії в цілому світі.Цьогорічна презентація Ukrainian Spirit на Imbibe Live 2024 підтверджує, що українські напої здатні конкурувати з провідними світовими брендами та здобувати прихильність міжнародної аудиторії.Бренд можна Ukrainian Spirit назвати й гордістю Волині, адже всю продукцію, яка була представлена на виставці, виготовляють у Луцьку на місцевому спиртогорілчаному заводі.