Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. РЕКЛАМА
Сьогодні, 10:49
Горілка преміум-класу Ukrainian Spirit знову підтвердила свій високий статус на світовому ринку, цього разу на найбільшій виставці напоїв Imbibe Live 2024 у Лондоні.
Про це повідомляють на сайті компанії.
На цьому значущому заході команда представила не тільки класичну продукцію, а й інноваційні підходи в пакуванні горілки з використанням натуральної шкіри, що вразило учасників та відвідувачів виставки.
Ще одним ключовим моментом участі Ukrainian Spirit у виставці стала дегустація преміальної горілки у спеціально відведеній зоні - Tasting Room Imbibe Live 2024. Відвідувачі мали можливість на власний смак оцінити високу якість української продукції, що викликало чималий інтерес і захоплення.
Imbibe Live, що проходить щорічно в Лондоні, є найважливішою подією для індустрії напоїв у Великобританії. Це інтерактивний захід, орієнтований на фахівців, які займаються пошуком, закупівлею та продажем напоїв. Він допомагає відкривати нові бренди та інноваційні смаки, що сприяє розвитку індустрії в цілому світі.
Цьогорічна презентація Ukrainian Spirit на Imbibe Live 2024 підтверджує, що українські напої здатні конкурувати з провідними світовими брендами та здобувати прихильність міжнародної аудиторії.
Бренд можна Ukrainian Spirit назвати й гордістю Волині, адже всю продукцію, яка була представлена на виставці, виготовляють у Луцьку на місцевому спиртогорілчаному заводі.
Самостійно познайомитись ближче із продукцією Ukrainian Spirit можна у фірмових магазинах у Луцьку:
м. Луцьк, вул. Ковельська, 67. Телефон: +38 095 067 16 20
м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун). Телефон: +38 095 067 15 44
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Про це повідомляють на сайті компанії.
На цьому значущому заході команда представила не тільки класичну продукцію, а й інноваційні підходи в пакуванні горілки з використанням натуральної шкіри, що вразило учасників та відвідувачів виставки.
Ще одним ключовим моментом участі Ukrainian Spirit у виставці стала дегустація преміальної горілки у спеціально відведеній зоні - Tasting Room Imbibe Live 2024. Відвідувачі мали можливість на власний смак оцінити високу якість української продукції, що викликало чималий інтерес і захоплення.
Imbibe Live, що проходить щорічно в Лондоні, є найважливішою подією для індустрії напоїв у Великобританії. Це інтерактивний захід, орієнтований на фахівців, які займаються пошуком, закупівлею та продажем напоїв. Він допомагає відкривати нові бренди та інноваційні смаки, що сприяє розвитку індустрії в цілому світі.
Цьогорічна презентація Ukrainian Spirit на Imbibe Live 2024 підтверджує, що українські напої здатні конкурувати з провідними світовими брендами та здобувати прихильність міжнародної аудиторії.
Бренд можна Ukrainian Spirit назвати й гордістю Волині, адже всю продукцію, яка була представлена на виставці, виготовляють у Луцьку на місцевому спиртогорілчаному заводі.
Самостійно познайомитись ближче із продукцією Ukrainian Spirit можна у фірмових магазинах у Луцьку:
м. Луцьк, вул. Ковельська, 67. Телефон: +38 095 067 16 20
м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (Мийка Нептун). Телефон: +38 095 067 15 44
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