За їхніми плечима - земля, яку очищають від боєприпасів: унікальні фото від волинських саперів

За їхніми плечима - земля, яку очищають від боєприпасів: унікальні фото від волинських саперів
Ці фото після чергового робочого дня на Донеччині зробили якось волинські піротехніки. Зупинилися оглянути розлогі краєвиди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

За їхніми плечима — земля, яку вони щоденно очищають від боєприпасів теперішньої війни, продовжуючи гуманітарне розмінування на прифронтових територіях нашої прекрасної держави.

У їхніх руках — знамено групи піротехнічних робіт ДСНС Волині: символіка рідної області, знаки, якими маркують заміновані території, та кредо людей однієї з найнебезпечніших професій – саперів — «Без права на помилку».
За їхніми плечима - земля, яку очищають від боєприпасів: унікальні фото від волинських саперів
За їхніми плечима - земля, яку очищають від боєприпасів: унікальні фото від волинських саперів

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Теги: волинські сапери, розмінування
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