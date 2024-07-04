У липні на Волинь вирушать чотири евакуаційні рейси з Донеччини

У липні на Волинь вирушать чотири евакуаційні рейси з Донеччини
У липні з Донецької області на Волинь заплановані чотири евакуаційні потяги.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На Волинь заплановано 4 евакуаційні рейси: 5, 13, 21 і 29 липня.

Для того, щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно:

1. Залишити заявку за номером телефону: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90.

2. Дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда у місті Покровськ.

Після виїзду громадяни зможуть безкоштовно розміститися у Волинській області.

Для евакуації тяжкохворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48", - йдеться в повідомленні.

Про бажання виїхати також можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Зауважимо, що евакуація до безпечного регіону здійснюється безкоштовно.

Докладніше — в інфографіці.
У липні на Волинь вирушать чотири евакуаційні рейси з Донеччини
У липні на Волинь вирушать чотири евакуаційні рейси з Донеччини

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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